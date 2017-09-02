Випускники з Нововолинська останні канікули зустріли на Говерлі

Одинадцятикласники НВК «Нововолинська спеціалізована школа І — ​ІІІ ступенів № 1– колегіум» останні шкільні канікули розпочали зі сходження на найвищу гору Карпат.28 юнаків і дівчат на чолі із заступником директора з виховної роботи цього навчального закладупіднялися на висоту 2061 м, аби самим собі довести, що немає таких вершин, яких би не могла підкорити людина, - пише Волинь-нова.Школярам знадобилося дві години, аби мати унікальну можливість помилуватися красою гір, що, здається, заходять аж на небо, побути ближче до сонця і природи.Незабутні щасливі моменти майбутні випускники зафіксували на світлинах.Кажуть, не менш захопливим було й сходження униз.Тому екскурсії в Галицькому національному природному парку, скельно–печерному комплексі «Скелі Довбуша» та біля водоспаду «Пробій» у Яремчі — ​це вже був відпочинок."Вражень від поїздки — ​на багато років! А попереду — ​не менш цікаві літні мандрівки, які поповнять енергію, добавлять сил та натхнення успішно здолати завершальну шкільну сходинку", - йдеться у публікації.