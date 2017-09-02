Випускники з Нововолинська останні канікули зустріли на Говерлі
Сьогодні, 16:30
Одинадцятикласники НВК «Нововолинська спеціалізована школа І — ІІІ ступенів № 1– колегіум» останні шкільні канікули розпочали зі сходження на найвищу гору Карпат.
28 юнаків і дівчат на чолі із заступником директора з виховної роботи цього навчального закладу Інною Костянець піднялися на висоту 2061 м, аби самим собі довести, що немає таких вершин, яких би не могла підкорити людина, - пише Волинь-нова.
Школярам знадобилося дві години, аби мати унікальну можливість помилуватися красою гір, що, здається, заходять аж на небо, побути ближче до сонця і природи.
Незабутні щасливі моменти майбутні випускники зафіксували на світлинах.
Кажуть, не менш захопливим було й сходження униз.
Тому екскурсії в Галицькому національному природному парку, скельно–печерному комплексі «Скелі Довбуша» та біля водоспаду «Пробій» у Яремчі — це вже був відпочинок.
"Вражень від поїздки — на багато років! А попереду — не менш цікаві літні мандрівки, які поповнять енергію, добавлять сил та натхнення успішно здолати завершальну шкільну сходинку", - йдеться у публікації.
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28 юнаків і дівчат на чолі із заступником директора з виховної роботи цього навчального закладу Інною Костянець піднялися на висоту 2061 м, аби самим собі довести, що немає таких вершин, яких би не могла підкорити людина, - пише Волинь-нова.
Школярам знадобилося дві години, аби мати унікальну можливість помилуватися красою гір, що, здається, заходять аж на небо, побути ближче до сонця і природи.
Незабутні щасливі моменти майбутні випускники зафіксували на світлинах.
Кажуть, не менш захопливим було й сходження униз.
Тому екскурсії в Галицькому національному природному парку, скельно–печерному комплексі «Скелі Довбуша» та біля водоспаду «Пробій» у Яремчі — це вже був відпочинок.
"Вражень від поїздки — на багато років! А попереду — не менш цікаві літні мандрівки, які поповнять енергію, добавлять сил та натхнення успішно здолати завершальну шкільну сходинку", - йдеться у публікації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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