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У «Промені» – 20% знижка на святкування Дня народження*

У «Промені» – 20% знижка на святкування Дня народження*
Розважальний центр «Промінь» запрошує на святкування Дня народження.

У свій особливий день кожен іменинник отримує знижку -20% на все меню дитячого кафе «Чорничне», що у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» (2-1 поверх) та таку ж знижку на все меню, гру в боулінг та більярд у «George's Club» (3-й поверх).

За детальнішою інформацією та бронюванням звертайтесь: +380 (50) 490 77 14.

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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