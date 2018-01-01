У «Промені» – 20% знижка на святкування Дня народження*
Сьогодні, 21:30
Розважальний центр «Промінь» запрошує на святкування Дня народження.
У свій особливий день кожен іменинник отримує знижку -20% на все меню дитячого кафе «Чорничне», що у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» (2-1 поверх) та таку ж знижку на все меню, гру в боулінг та більярд у «George's Club» (3-й поверх).
За детальнішою інформацією та бронюванням звертайтесь: +380 (50) 490 77 14.
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У свій особливий день кожен іменинник отримує знижку -20% на все меню дитячого кафе «Чорничне», що у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» (2-1 поверх) та таку ж знижку на все меню, гру в боулінг та більярд у «George's Club» (3-й поверх).
За детальнішою інформацією та бронюванням звертайтесь: +380 (50) 490 77 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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