На Волині знайшли унікальну чорницю-альбіноса. ФОТО
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Білі чорниці ось уже третій рік у лісах поблизу села Клітицьк, що у Камінь-Каширському районі, збирає місцева мешканка Іванна Тихонюк.
Чорниці-альбіноси ростуть серед звичайного чорничнику в певних місцях у клітицьких лісах, - пише газета Полісся.
"Ми б і самі у це не повірили, якби мешканка цього села і наша читачка Іванна Тихонюк не передала нашому кореспонденту кілька гілочок, судячи з листя, справжнього чорничника, але з незвичними білими ягодами", - йдеться у публікації.
Як розповіла дівчина, такі білі чорниці ростуть у кількох місцях поблизу Клітицька. Варто наголосити, що подібний феномен на теренах нашого району проявився, мабуть, чи не вперше. Пишуть, що білу чорницю іноді знаходять в Карелії, але і там вона є великою рідкістю.
Є відомості, що подібна ягода іноді зустрічається поблизу фінського Суомі або білоруського Гомеля. Але в регіонах українського Полісся білої чорниці помічено не було. До цього моменту.
Іванна Тихонюк розповідає: “Позаминулої неділі ми з мамою пішли гребти сіно. Дуже гарно підсохло і треба було його швидко скласти в копицю, щоб не намочив дощ. З роботою впорались швидко, ну і, звичайно, закортіло мені чорниці — і ось я натрапила на білу ягоду знову. Те, що вона у нас росте, знаю давно від бабусі. Ми уже третє літо підряд її збираємо”.
За словами жінки, зростає біла чорниця маленькими острівцями серед звичайної чорної, але вона крупніша і солодша на смак. Інколи має трішки зеленкуватий відтінок. Якби, скажімо, ці ягоди скуштувати наосліп, то їх важко відрізнити від чорниці. У них більш м’який смак, ніж у звичайних ягід, і вони менш кислі.
Природа білої чорниці поки невідома, але є думка, що ця генетична мутація пов’язана з одним із генів, що відповідає за барвник лісової ягоди.
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Чорниці-альбіноси ростуть серед звичайного чорничнику в певних місцях у клітицьких лісах, - пише газета Полісся.
"Ми б і самі у це не повірили, якби мешканка цього села і наша читачка Іванна Тихонюк не передала нашому кореспонденту кілька гілочок, судячи з листя, справжнього чорничника, але з незвичними білими ягодами", - йдеться у публікації.
Як розповіла дівчина, такі білі чорниці ростуть у кількох місцях поблизу Клітицька. Варто наголосити, що подібний феномен на теренах нашого району проявився, мабуть, чи не вперше. Пишуть, що білу чорницю іноді знаходять в Карелії, але і там вона є великою рідкістю.
Є відомості, що подібна ягода іноді зустрічається поблизу фінського Суомі або білоруського Гомеля. Але в регіонах українського Полісся білої чорниці помічено не було. До цього моменту.
Іванна Тихонюк розповідає: “Позаминулої неділі ми з мамою пішли гребти сіно. Дуже гарно підсохло і треба було його швидко скласти в копицю, щоб не намочив дощ. З роботою впорались швидко, ну і, звичайно, закортіло мені чорниці — і ось я натрапила на білу ягоду знову. Те, що вона у нас росте, знаю давно від бабусі. Ми уже третє літо підряд її збираємо”.
За словами жінки, зростає біла чорниця маленькими острівцями серед звичайної чорної, але вона крупніша і солодша на смак. Інколи має трішки зеленкуватий відтінок. Якби, скажімо, ці ягоди скуштувати наосліп, то їх важко відрізнити від чорниці. У них більш м’який смак, ніж у звичайних ягід, і вони менш кислі.
Природа білої чорниці поки невідома, але є думка, що ця генетична мутація пов’язана з одним із генів, що відповідає за барвник лісової ягоди.
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Коментарі 1
поблизу лісок турійського р-ну, теж таку зустрічала
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