У Луцьку автоандон «на бляхах» припаркував автівку на тротуарі
Сьогодні, 23:12
У Луцьку автоандон припаркував бус на єврономерах просто на тротуарі біля пабу.
Світлини машини виклала у групі "Автоандони Луцька" журналістка Ольга Зейлик.
"Ай молодець! І не кажіть потім, що люди мають особливе ставлення до бляхарів.... Соборності, 14а, біля пабу «Pizza Паб».
Пішов пивка попити??" - пише дівчина.
Зі світлин видно, що автівку припаркували прямісінько на тротуарі, тож пішоходи змушені оминати транспортний засіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини машини виклала у групі "Автоандони Луцька" журналістка Ольга Зейлик.
"Ай молодець! І не кажіть потім, що люди мають особливе ставлення до бляхарів.... Соборності, 14а, біля пабу «Pizza Паб».
Пішов пивка попити??" - пише дівчина.
Зі світлин видно, що автівку припаркували прямісінько на тротуарі, тож пішоходи змушені оминати транспортний засіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Лапін вітає з з Днем Конституції
Останні новини
У Луцьку автоандон «на бляхах» припаркував автівку на тротуарі
Сьогодні, 23:12
Волинському лікарю присвоїли почесне звання
Сьогодні, 22:15
Через неполадки з електрикою на Волині спалахнув будинок
Сьогодні, 21:54
У «Промені» – 20% знижка на святкування Дня народження*
Сьогодні, 21:30
У волинському виші - нова спеціальність
Сьогодні, 21:17