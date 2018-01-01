У Луцьку автоандон «на бляхах» припаркував автівку на тротуарі





Світлини машини виклала у групіОльга Зейлик.



"Ай молодець! І не кажіть потім, що люди мають особливе ставлення до бляхарів.... Соборності, 14а, біля пабу «Pizza Паб».

Пішов пивка попити??" - пише дівчина.



Зі світлин видно, що автівку припаркували прямісінько на тротуарі, тож пішоходи змушені оминати транспортний засіб.



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