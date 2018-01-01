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У Луцьку автоандон «на бляхах» припаркував автівку на тротуарі

У Луцьку автоандон «на бляхах» припаркував автівку на тротуарі
У Луцьку автоандон припаркував бус на єврономерах просто на тротуарі біля пабу.

Світлини машини виклала у групі "Автоандони Луцька" журналістка Ольга Зейлик.

"Ай молодець! І не кажіть потім, що люди мають особливе ставлення до бляхарів.... Соборності, 14а, біля пабу «Pizza Паб».
Пішов пивка попити??" - пише дівчина.

Зі світлин видно, що автівку припаркували прямісінько на тротуарі, тож пішоходи змушені оминати транспортний засіб.
У Луцьку автоандон «на бляхах» припаркував автівку на тротуарі
У Луцьку автоандон «на бляхах» припаркував автівку на тротуарі

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Теги: паркування, автоандон, тротуар
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