Яскравий Луцьк: стрітартери прикрасили місто новими муралами
Сьогодні, 08:44
У рамках урбан-фесту "Поліхрома" у Луцьку намалювал яскраві мурали.
Відомі стріт-арт майстри перетворювали звичайні стіни на витвір урбаністичного мистецтва 28 червня на території розважального комплексу «Адреналін Сіті», пише Район. Луцьк.
Такий захід в Луцьку проводять уже вдруге. Мета фестивалю – привернути увагу до сучасного мистецтва стріт-арту.
З самого ранку на території «Адреналіну» кипить робота: тут готуються малювати незвичайні картини під відкритим небом. Автори таких робіт звуться стріт-арт майстрами. Спеціально для них тут спорудили своєрідну суцільну конструкцію з чотирьох чорних стін, яка слугувала урбан-художникам полотном.
Підправити чи стерти похибку під час малювання графіті неможливо, бо їх малюють спеціальними акриловими фарбами в балончиках. Тож рухи майстрів – точні та зосереджені, хоча й дуже віртуозні. Впевнено стріт-артери почуваються й на чималій висоті, адже працювати доводиться на стінах різної висоти та площі.
Тим часом на чорній стіні народжується перша «картина» – надзвичайно яскравий портрет дівчини. Вже потім художники вирішують зробити її ще більш оригінальною і домальовують волосся блакитного кольору.
Процес супроводжує динамічна музика від діджеїв, тож атмосфера на фестивалі драйвова і справді «адреналінова».
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Відомі стріт-арт майстри перетворювали звичайні стіни на витвір урбаністичного мистецтва 28 червня на території розважального комплексу «Адреналін Сіті», пише Район. Луцьк.
Такий захід в Луцьку проводять уже вдруге. Мета фестивалю – привернути увагу до сучасного мистецтва стріт-арту.
З самого ранку на території «Адреналіну» кипить робота: тут готуються малювати незвичайні картини під відкритим небом. Автори таких робіт звуться стріт-арт майстрами. Спеціально для них тут спорудили своєрідну суцільну конструкцію з чотирьох чорних стін, яка слугувала урбан-художникам полотном.
Підправити чи стерти похибку під час малювання графіті неможливо, бо їх малюють спеціальними акриловими фарбами в балончиках. Тож рухи майстрів – точні та зосереджені, хоча й дуже віртуозні. Впевнено стріт-артери почуваються й на чималій висоті, адже працювати доводиться на стінах різної висоти та площі.
Тим часом на чорній стіні народжується перша «картина» – надзвичайно яскравий портрет дівчини. Вже потім художники вирішують зробити її ще більш оригінальною і домальовують волосся блакитного кольору.
Процес супроводжує динамічна музика від діджеїв, тож атмосфера на фестивалі драйвова і справді «адреналінова».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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