Яскравий Луцьк: стрітартери прикрасили місто новими муралами





Відомі стріт-арт майстри перетворювали звичайні стіни на витвір урбаністичного мистецтва 28 червня на території розважального комплексу «Адреналін Сіті», пише



Такий захід в Луцьку проводять уже вдруге. Мета фестивалю – привернути увагу до сучасного мистецтва стріт-арту.



З самого ранку на території «Адреналіну» кипить робота: тут готуються малювати незвичайні картини під відкритим небом. Автори таких робіт звуться стріт-арт майстрами. Спеціально для них тут спорудили своєрідну суцільну конструкцію з чотирьох чорних стін, яка слугувала урбан-художникам полотном.



Підправити чи стерти похибку під час малювання графіті неможливо, бо їх малюють спеціальними акриловими фарбами в балончиках. Тож рухи майстрів – точні та зосереджені, хоча й дуже віртуозні. Впевнено стріт-артери почуваються й на чималій висоті, адже працювати доводиться на стінах різної висоти та площі.



Тим часом на чорній стіні народжується перша «картина» – надзвичайно яскравий портрет дівчини. Вже потім художники вирішують зробити її ще більш оригінальною і домальовують волосся блакитного кольору.



Процес супроводжує динамічна музика від діджеїв, тож атмосфера на фестивалі драйвова і справді «адреналінова».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках урбан-фесту "Поліхрома" у Луцьку намалювал яскраві мурали.Відомі стріт-арт майстри перетворювали звичайні стіни на витвір урбаністичного мистецтва 28 червня на території розважального комплексу «Адреналін Сіті», пише Район. Луцьк. Такий захід в Луцьку проводять уже вдруге. Мета фестивалю – привернути увагу до сучасного мистецтва стріт-арту.З самого ранку на території «Адреналіну» кипить робота: тут готуються малювати незвичайні картини під відкритим небом. Автори таких робіт звуться стріт-арт майстрами. Спеціально для них тут спорудили своєрідну суцільну конструкцію з чотирьох чорних стін, яка слугувала урбан-художникам полотном.Підправити чи стерти похибку під час малювання графіті неможливо, бо їх малюють спеціальними акриловими фарбами в балончиках. Тож рухи майстрів – точні та зосереджені, хоча й дуже віртуозні. Впевнено стріт-артери почуваються й на чималій висоті, адже працювати доводиться на стінах різної висоти та площі.Тим часом на чорній стіні народжується перша «картина» – надзвичайно яскравий портрет дівчини. Вже потім художники вирішують зробити її ще більш оригінальною і домальовують волосся блакитного кольору.Процес супроводжує динамічна музика від діджеїв, тож атмосфера на фестивалі драйвова і справді «адреналінова».

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