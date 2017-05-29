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Онкохворого хлопчика Романа Гальчика прооперували у Луцьку

Онкохворого хлопчика Романа Гальчика прооперували у Луцьку
У Луцькій клініці прооперували хлопчика Романа Гальчика, який має рак мозку.

Про це у спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя» у соціальній мережі Facebook написала мама дитини Світлана Гальчик.

Жінка пише, що останні чотири дні хлопчик переживав страшні болі, нічого не їв.

"Ми звернулись в обласну лікарню, щоб знеболюватись. Чесно, я вже думала, що це кінець. Йому не помагали навіть наркотичні знеболювальні. Він кричав від болі. Сьогодні, коли його забрали в реанімацію, я вже реально опустила руки", - пише мама дитини.

28 червня хлопчику зробили операцію.

"Але дякуючи лікарям з Луцька, які взялися боротись за його життя, які не здались, вони провели операцію, 5 годин, три пункції пухлин і кіст, викачали по максимуму. Операція пройшла успішно", йдеться у дописі.

Світлана Гальчик упевнена, що продовити дитині життя допомогли молитви людей, які вболівають за долю дитини.

"Зараз Ромашка в реанімації, відходить від наркозу, вже піддихує сам, очки відкривав. Він дуже втомлений. Те що він витримав, те як він кричав до лікарів "допоможіть, спасіть, я не можу", чому, чому дітки хворі раком мають витримувати такі болі? Де в тій дитині стільки сили боротись за життя? І як я можу здатись, і дати йому доживати ось так, в таких муках, коли він хоче жити?
Господь знову нас врятував руками лікарів. Це чудо", - пише мама.

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Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).

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Теги: дитина, лікування, Волинь, Роман Гальчик
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