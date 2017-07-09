На Волині чоловік вчинив самогубство





Трагедія трапилася 27 червня, - пишуть



48-річний мешканець Цмін застрелився із саморобної рушниці (самопалу).



"Травми голови, несумісні з життям. Його дружина кухарем у школі працює, чоловік займався домашнім господарством", - кажуть односельчани.



З їхніх слів, у той день загиблий ще й говорив з дружиною про трагедію, яка забрала життя їхньої односельчанки - Світлани. Нагадаємо, тіло жінки знайшли у річці Стир поблизу Вараша.



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