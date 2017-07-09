На Волині чоловік вчинив самогубство
Сьогодні, 01:14
У селі Цміни Маневицького району чоловік вчинив самогубство, застрелившись із саморобної рушниці.
Трагедія трапилася 27 червня, - пишуть Волинські Новини.
48-річний мешканець Цмін застрелився із саморобної рушниці (самопалу).
"Травми голови, несумісні з життям. Його дружина кухарем у школі працює, чоловік займався домашнім господарством", - кажуть односельчани.
З їхніх слів, у той день загиблий ще й говорив з дружиною про трагедію, яка забрала життя їхньої односельчанки - Світлани. Нагадаємо, тіло жінки знайшли у річці Стир поблизу Вараша.
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Трагедія трапилася 27 червня, - пишуть Волинські Новини.
48-річний мешканець Цмін застрелився із саморобної рушниці (самопалу).
"Травми голови, несумісні з життям. Його дружина кухарем у школі працює, чоловік займався домашнім господарством", - кажуть односельчани.
З їхніх слів, у той день загиблий ще й говорив з дружиною про трагедію, яка забрала життя їхньої односельчанки - Світлани. Нагадаємо, тіло жінки знайшли у річці Стир поблизу Вараша.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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