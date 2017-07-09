вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловік вчинив самогубство

На Волині чоловік вчинив самогубство
У селі Цміни Маневицького району чоловік вчинив самогубство, застрелившись із саморобної рушниці.

Трагедія трапилася 27 червня, - пишуть Волинські Новини.

48-річний мешканець Цмін застрелився із саморобної рушниці (самопалу).

"Травми голови, несумісні з життям. Його дружина кухарем у школі працює, чоловік займався домашнім господарством", - кажуть односельчани.

З їхніх слів, у той день загиблий ще й говорив з дружиною про трагедію, яка забрала життя їхньої односельчанки - Світлани. Нагадаємо, тіло жінки знайшли у річці Стир поблизу Вараша.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогубство, трагедія, Цміни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає з з Днем Конституції
Останні новини
На Волині чоловік вчинив самогубство
Сьогодні, 01:14
29 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку автоандон «на бляхах» припаркував автівку на тротуарі
28 червень, 23:12
Волинському лікарю присвоїли почесне звання
28 червень, 22:15
Через неполадки з електрикою на Волині спалахнув будинок
28 червень, 21:54
Схожі новини
Через нерозділене кохання жінка вистрибнула із вікна 5-го поверху Через нерозділене кохання жінка вистрибнула із вікна 5-го поверху
09 липень, 2017, 07:25
У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель» У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель»
26 червень, 08:36
Пручався і головою розбив двері: подробиці спроби самогубства в Луцьку Пручався і головою розбив двері: подробиці спроби самогубства в Луцьку
15 червень, 23:40
У Луцьку хлопець хотів стрибнути з вікна гуртожитка. ФОТО. ОНОВЛЕНО У Луцьку хлопець хотів стрибнути з вікна гуртожитка. ФОТО. ОНОВЛЕНО
15 червень, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині чоловік вчинив самогубство
Сьогодні, 01:14
 0
29 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку автоандон «на бляхах» припаркував автівку на тротуарі
28 червень, 23:12
 0
Волинському лікарю присвоїли почесне звання
28 червень, 22:15
 0
Через неполадки з електрикою на Волині спалахнув будинок
28 червень, 21:54
 0
Медіа
відео
1/8