У Ковелі буде інклюзивно-ресурсний центр
Сьогодні, 02:31
Рішенням Ковельської міської ради у місті створили комунальну установу «Ковельський інклюзивно-ресурсний центр», яка функціонуватиме на базі закладу загальної середньої освіти №8.
Про це інформує КовельPost.
Начальник управління освіти Віктор Бичковський повідомив,що цей заклад обрали не випадково, адже тут є відповідна матеріально-технічна база. Педагоги школи мають значний досвід роботи з дітьми з особливими потребами. У новоствореній установі працюватиме семеро фахівців. Фіансування здійснюватиметься за рахунок субвенції державного бюджету. Для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру виділено 185,6 тис грн.
Як повідомили в управлінні освіти, у Ковелі проживає понад 230 дітей з обмеженими фізичними можливостями, які нині охоплені дошкільною освітою, відвідують загальноосвітні навчальні заклади міста або здобувають освіту у домашніх умовах, тобто перебувають на індивідуальному навчанні. Новостворений центр співпрацюватиме з іншими установами та громадськими організаціями, які діють в нашому місті та опікуються дітьми з особливими потребами.
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Про це інформує КовельPost.
Начальник управління освіти Віктор Бичковський повідомив,що цей заклад обрали не випадково, адже тут є відповідна матеріально-технічна база. Педагоги школи мають значний досвід роботи з дітьми з особливими потребами. У новоствореній установі працюватиме семеро фахівців. Фіансування здійснюватиметься за рахунок субвенції державного бюджету. Для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру виділено 185,6 тис грн.
Як повідомили в управлінні освіти, у Ковелі проживає понад 230 дітей з обмеженими фізичними можливостями, які нині охоплені дошкільною освітою, відвідують загальноосвітні навчальні заклади міста або здобувають освіту у домашніх умовах, тобто перебувають на індивідуальному навчанні. Новостворений центр співпрацюватиме з іншими установами та громадськими організаціями, які діють в нашому місті та опікуються дітьми з особливими потребами.
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