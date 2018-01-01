У Ковелі буде інклюзивно-ресурсний центр





Про це інформує



Начальник управління освіти Віктор Бичковський повідомив,що цей заклад обрали не випадково, адже тут є відповідна матеріально-технічна база. Педагоги школи мають значний досвід роботи з дітьми з особливими потребами. У новоствореній установі працюватиме семеро фахівців. Фіансування здійснюватиметься за рахунок субвенції державного бюджету. Для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру виділено 185,6 тис грн.



Як повідомили в управлінні освіти, у Ковелі проживає понад 230 дітей з обмеженими фізичними можливостями, які нині охоплені дошкільною освітою, відвідують загальноосвітні навчальні заклади міста або здобувають освіту у домашніх умовах, тобто перебувають на індивідуальному навчанні. Новостворений центр співпрацюватиме з іншими установами та громадськими організаціями, які діють в нашому місті та опікуються дітьми з особливими потребами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рішенням Ковельської міської ради у місті створили комунальну установу «Ковельський інклюзивно-ресурсний центр», яка функціонуватиме на базі закладу загальної середньої освіти №8.Про це інформує КовельPost Начальник управління освітиповідомив,що цей заклад обрали не випадково, адже тут є відповідна матеріально-технічна база. Педагоги школи мають значний досвід роботи з дітьми з особливими потребами. У новоствореній установі працюватиме семеро фахівців. Фіансування здійснюватиметься за рахунок субвенції державного бюджету. Для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру виділено 185,6 тис грн.Як повідомили в управлінні освіти, у Ковелі проживає понад 230 дітей з обмеженими фізичними можливостями, які нині охоплені дошкільною освітою, відвідують загальноосвітні навчальні заклади міста або здобувають освіту у домашніх умовах, тобто перебувають на індивідуальному навчанні. Новостворений центр співпрацюватиме з іншими установами та громадськими організаціями, які діють в нашому місті та опікуються дітьми з особливими потребами.

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