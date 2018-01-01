На Волині можуть з'явитися невеликі сироварні





Про це інформує



Метою проекту, з яким ознайомила керівник Ельвіра Яцута, є підвищення ефективності малих ферм, підприємств, кооперативів Волинської та Рівненської областей. Учасників проекту ознайомлять з технологіями переробки молока (в тому числі – виробництво сиру), реалізація яких не вимагає великих інвестицій і які можуть бути застосовані малими підприємствами.



Також учасники будуть ознайомлені з основними урядовими програмами, які підтримують цей вид бізнесу, отримають необхідну консультацію експертів з України та Польщі, матимуть змогу встановити ділові відносини з потенційними партнерами.



Проект отримав фінансову підтримку від Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога» в галузі розвитку. Підтримує ініціативу Генеральне Консульство РП у Луцьку.



Голови Фундації Європейської Академії Самоврядування Аджей Страва розповів історію розвитку молочної галузі у Польщі та досвід місцевих сироварів. Кардинальні зміни відбувалися з 2007 до 2012 року, коли в країні впроваджувалися стандарти НАССР. Утримувати 2-3 корови в господарствах стало не вигідно. Виробники почали об’єднуватися у кооперативи та спілки. Згодом, виробництво молока та молокопродуктів стало трендом на ринку, який постійно розвивається. Останніх 2 роки в Польщі триває реорганізація, піднімається питання відновлення поголів’я шляхетних порід корів, овець, кіз.



Як повідомив Аджей Страва, сьогодні в Польщі існує 7 видів сирів, які можуть виробляти невеликі господарства. Усі вони повинні відповідати критеріям та нормам Європейського Союзу.



Очільник головного аграрного відомства області Юрій Горбенко проінформував, що на сьогодні в області є 30 господарств, які утримують по 10-15 корів.



На презентації були присутні керівники невеликих господарств, які уже роблять перші кроки у сироварінні – голова ФГ «Фортуна» Степан Вовкунович (с.Вишнів Любомльського району) та власник ОСГ Віктор Бошель (с.Пустомити Горохівського району). Волинські виробники поділилися власним досвідом та оцінили проект як такий, що має хороші перспективи для впровадження в області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках реалізації проекту «Сприяння впровадженню новітніх технологій переробки молока шляхом ознайомлення з кращими польськими практиками» на Волині можуть облаштувати невеликі сироварні.Про це інформує Вісник і К. Метою проекту, з яким ознайомила керівник, є підвищення ефективності малих ферм, підприємств, кооперативів Волинської та Рівненської областей. Учасників проекту ознайомлять з технологіями переробки молока (в тому числі – виробництво сиру), реалізація яких не вимагає великих інвестицій і які можуть бути застосовані малими підприємствами.Також учасники будуть ознайомлені з основними урядовими програмами, які підтримують цей вид бізнесу, отримають необхідну консультацію експертів з України та Польщі, матимуть змогу встановити ділові відносини з потенційними партнерами.Проект отримав фінансову підтримку від Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога» в галузі розвитку. Підтримує ініціативу Генеральне Консульство РП у Луцьку.Голови Фундації Європейської Академії Самоврядуваннярозповів історію розвитку молочної галузі у Польщі та досвід місцевих сироварів. Кардинальні зміни відбувалися з 2007 до 2012 року, коли в країні впроваджувалися стандарти НАССР. Утримувати 2-3 корови в господарствах стало не вигідно. Виробники почали об’єднуватися у кооперативи та спілки. Згодом, виробництво молока та молокопродуктів стало трендом на ринку, який постійно розвивається. Останніх 2 роки в Польщі триває реорганізація, піднімається питання відновлення поголів’я шляхетних порід корів, овець, кіз.Як повідомив Аджей Страва, сьогодні в Польщі існує 7 видів сирів, які можуть виробляти невеликі господарства. Усі вони повинні відповідати критеріям та нормам Європейського Союзу.Очільник головного аграрного відомства областіпроінформував, що на сьогодні в області є 30 господарств, які утримують по 10-15 корів.На презентації були присутні керівники невеликих господарств, які уже роблять перші кроки у сироварінні – голова ФГ «Фортуна»(с.Вишнів Любомльського району) та власник ОСГ(с.Пустомити Горохівського району). Волинські виробники поділилися власним досвідом та оцінили проект як такий, що має хороші перспективи для впровадження в області.

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