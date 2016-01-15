У луцькому костелі зіграє знаменитий на весь світ музикант
Сьогодні, 18:26
У липні до Луцька приїде знаменитий на весь світ французький органіст П’єр Зеворт який відіграє концерт в Кафедральному костелі
святих апостолів Петра і Павла.
Зеворт – титулярний органіст готичного собору Сен-Жермен-де-л’Осеруа в місті Дурдані, що за 60 км від Парижа. Він є лауреатом багатьох міжнародних органнихконкурсів і престижних премій – зокрема – консерваторії Рамо таSchola Cantorum у Парижі та в Бордо, повідомляє прес-служба облансої філармонії.
Активні концертні виступи у Франції (зокрема у Нотр-Дам-де-Парі, соборах Бордо, Кутанса, Сент-Омера), Великій Британії,
Швейцарії, Німеччині, країнах Балтії, Польщі, Румунії, Бельгії, Україні, Чехії, Білорусі, Росії, США Маестро успішно поєднує з викладанням музики в Дурдані та Арпаоні.
Очікують, що на концерті, який відбудеться в Кафедральному костелі
святих апостолів Петра і Павла 28 липня (в останню суботу місяця), у виконанні П’єра Зеворта прозвучать твори славнозвісних французьких композиторів та органістів Луї Маршана, Франсуа Куперена, Сезара Франка, Луї В’єрна, П’єра Кошеро, Жана Лангле.
Початок концерту о 16.00.
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святих апостолів Петра і Павла.
Зеворт – титулярний органіст готичного собору Сен-Жермен-де-л’Осеруа в місті Дурдані, що за 60 км від Парижа. Він є лауреатом багатьох міжнародних органнихконкурсів і престижних премій – зокрема – консерваторії Рамо таSchola Cantorum у Парижі та в Бордо, повідомляє прес-служба облансої філармонії.
Активні концертні виступи у Франції (зокрема у Нотр-Дам-де-Парі, соборах Бордо, Кутанса, Сент-Омера), Великій Британії,
Швейцарії, Німеччині, країнах Балтії, Польщі, Румунії, Бельгії, Україні, Чехії, Білорусі, Росії, США Маестро успішно поєднує з викладанням музики в Дурдані та Арпаоні.
Очікують, що на концерті, який відбудеться в Кафедральному костелі
святих апостолів Петра і Павла 28 липня (в останню суботу місяця), у виконанні П’єра Зеворта прозвучать твори славнозвісних французьких композиторів та органістів Луї Маршана, Франсуа Куперена, Сезара Франка, Луї В’єрна, П’єра Кошеро, Жана Лангле.
Початок концерту о 16.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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