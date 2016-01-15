вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому костелі зіграє знаменитий на весь світ музикант

У луцькому костелі зіграє знаменитий на весь світ музикант
У липні до Луцька приїде знаменитий на весь світ французький органіст П’єр Зеворт який відіграє концерт в Кафедральному костелі
святих апостолів Петра і Павла.

Зеворт – титулярний органіст готичного собору Сен-Жермен-де-л’Осеруа в місті Дурдані, що за 60 км від Парижа. Він є лауреатом багатьох міжнародних органнихконкурсів і престижних премій – зокрема – консерваторії Рамо таSchola Cantorum у Парижі та в Бордо, повідомляє прес-служба облансої філармонії.

Активні концертні виступи у Франції (зокрема у Нотр-Дам-де-Парі, соборах Бордо, Кутанса, Сент-Омера), Великій Британії,
Швейцарії, Німеччині, країнах Балтії, Польщі, Румунії, Бельгії, Україні, Чехії, Білорусі, Росії, США Маестро успішно поєднує з викладанням музики в Дурдані та Арпаоні.

Очікують, що на концерті, який відбудеться в Кафедральному костелі
святих апостолів Петра і Павла 28 липня (в останню суботу місяця), у виконанні П’єра Зеворта прозвучать твори славнозвісних французьких композиторів та органістів Луї Маршана, Франсуа Куперена, Сезара Франка, Луї В’єрна, П’єра Кошеро, Жана Лангле.
Початок концерту о 16.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: концерт, орган
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає з з Днем Конституції
Останні новини
Маленькому волинянину, який бореться із раком крові, потрібна допомога
Сьогодні, 18:55
У луцькому костелі зіграє знаменитий на весь світ музикант
Сьогодні, 18:26
Роми в Україні: проблеми та шляхи вирішення. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
Луцький «Промінь» кличе на вечірку з хітами Монатіка*
Сьогодні, 17:07
«Пів 33-го району» і новенький РАЦС: у мережу виклали ретросвітлину Луцька
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
Лучани зібралися у костелі, щоб послухати органну різдвяну музику. ВІДЕО Лучани зібралися у костелі, щоб послухати органну різдвяну музику. ВІДЕО
15 січень, 2016, 16:33
У Луцьку відбудеться концерт органної музики У Луцьку відбудеться концерт органної музики
08 січень, 2016, 17:13
У луцькій «Опері» відгримів концерт Макса Барських. ФОТОРЕПОРТАЖ У луцькій «Опері» відгримів концерт Макса Барських. ФОТОРЕПОРТАЖ
28 червень, 13:41
Урочистості з нагоди Дня Конституції в Луцьку. ФОТО Урочистості з нагоди Дня Конституції в Луцьку. ФОТО
27 червень, 08:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маленькому волинянину, який бореться із раком крові, потрібна допомога
Сьогодні, 18:55
 0
У луцькому костелі зіграє знаменитий на весь світ музикант
Сьогодні, 18:26
 0
Роми в Україні: проблеми та шляхи вирішення. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
 0
Луцький «Промінь» кличе на вечірку з хітами Монатіка*
Сьогодні, 17:07
 0
«Пів 33-го району» і новенький РАЦС: у мережу виклали ретросвітлину Луцька
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8