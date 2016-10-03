Хотіла купити цукру: на Волині обікрали бабусю





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.



Гроші викрали невідомі із дому жінки. До пенсіонерки прийшли люди, які запропонували купити цукор, та, скориставшись неуважністю бабці, просто з будинку поцупили значну суму грошей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Горянівка Ківерцівського району обікрали бабусю, яка хотіла придбати цукор.Про цестало відомо із власних джерел.Гроші викрали невідомі із дому жінки. До пенсіонерки прийшли люди, які запропонували купити цукор, та, скориставшись неуважністю бабці, просто з будинку поцупили значну суму грошей.

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