вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хотіла купити цукру: на Волині обікрали бабусю

Хотіла купити цукру: на Волині обікрали бабусю
В селі Горянівка Ківерцівського району обікрали бабусю, яка хотіла придбати цукор.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.

Гроші викрали невідомі із дому жінки. До пенсіонерки прийшли люди, які запропонували купити цукор, та, скориставшись неуважністю бабці, просто з будинку поцупили значну суму грошей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пенсіонер, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає з з Днем Конституції
Останні новини
Хотіла купити цукру: на Волині обікрали бабусю
Сьогодні, 11:24
На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 10:53
У Луцьку шукають свідків, які бачили, як обікрали авто
Сьогодні, 10:16
На Волині можуть з'явитися невеликі сироварні
Сьогодні, 09:46
Через спортивні змагання перекриють центр Луцька
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
На Волині обікрали пенсіонерку На Волині обікрали пенсіонерку
26 червень, 09:56
У Ковелі спіймали злодія, який обікрав пенсіонера У Ковелі спіймали злодія, який обікрав пенсіонера
03 жовтень, 2016, 17:12
На Волині пенсіонер вкрав 160 кг кукурудзи На Волині пенсіонер вкрав 160 кг кукурудзи
26 вересень, 2016, 13:26
На Волині зловмисник проник у будинок та пограбував односельця На Волині зловмисник проник у будинок та пограбував односельця
10 червень, 2016, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хотіла купити цукру: на Волині обікрали бабусю
Сьогодні, 11:24
 0
На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 10:53
 0
У Луцьку шукають свідків, які бачили, як обікрали авто
Сьогодні, 10:16
 0
На Волині можуть з'явитися невеликі сироварні
Сьогодні, 09:46
 0
Через спортивні змагання перекриють центр Луцька
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8