Хотіла купити цукру: на Волині обікрали бабусю
Сьогодні, 11:24
В селі Горянівка Ківерцівського району обікрали бабусю, яка хотіла придбати цукор.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Гроші викрали невідомі із дому жінки. До пенсіонерки прийшли люди, які запропонували купити цукор, та, скориставшись неуважністю бабці, просто з будинку поцупили значну суму грошей.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Гроші викрали невідомі із дому жінки. До пенсіонерки прийшли люди, які запропонували купити цукор, та, скориставшись неуважністю бабці, просто з будинку поцупили значну суму грошей.
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