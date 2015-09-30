Чорниця, вишня, смородина: на Волині - пік ягідного сезону. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Нині на ринках Луцька найдешевшими є вишні - за літр просять 10 гривень. Далі - смородина та порічки - по 12 гривень літр. За 14-15 гривень можна виторгувати такий же об'єм малини. Найдорожчою залишається чорниця. За літрову банку цієї лісової ягоди просять в середньому 55 гривень. В окремих продавців ціна сягає аж 75 гривень.



На трасі у Маневицькому районі - не надто дешевше: та ж літрова банка чорниць тут - 50 гривень. Можуть скинути до 45. А якщо візьмете десятилітрове відро, то буде по 40. Продавчині запевняють, що збирають чорницю самі, і лише руками. За день можуть наповнити до півтора відра. Кажуть, дуже важко.



У багатьох поліських селах нині працюють приймальні пункти, де можна здати ягоду. Місцеві мешканці розповідають, що там платять теж 50 гривень, проте за кілограм. Тобто, здаючи ягоду заготівельникам, на десятилітровому відрі люди втрачають 100 гривень. На пунктах приймають і прим'яту чорницю, і з листочками. Її перепродають за кордон, переважно на барвники.



Цікаво, що цьогоріч пункти заготівлі ягід працюють в рази активніше. Адже з початку року громади отримали в бюджети у вісім разів більше, ніж торік, рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів. Її сплачують власники пунктів заготівлі. Загалом до місцевих бюджетів Волині таким чином у 2018 році сплатили без малого мільйон гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині через погодні особливості ягідний сезон настав раніше, ніж у попередні роки. Найдешевше нині можна купити вишні, а лідером у ціновому сегменті є чорниця.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Нині на ринках Луцька найдешевшими є вишні - за літр просять 10 гривень. Далі - смородина та порічки - по 12 гривень літр. За 14-15 гривень можна виторгувати такий же об'єм малини. Найдорожчою залишається чорниця. За літрову банку цієї лісової ягоди просять в середньому 55 гривень. В окремих продавців ціна сягає аж 75 гривень.На трасі у Маневицькому районі - не надто дешевше: та ж літрова банка чорниць тут - 50 гривень. Можуть скинути до 45. А якщо візьмете десятилітрове відро, то буде по 40. Продавчині запевняють, що збирають чорницю самі, і лише руками. За день можуть наповнити до півтора відра. Кажуть, дуже важко.У багатьох поліських селах нині працюють приймальні пункти, де можна здати ягоду. Місцеві мешканці розповідають, що там платять теж 50 гривень, проте за кілограм. Тобто, здаючи ягоду заготівельникам, на десятилітровому відрі люди втрачають 100 гривень. На пунктах приймають і прим'яту чорницю, і з листочками. Її перепродають за кордон, переважно на барвники.Цікаво, що цьогоріч пункти заготівлі ягід працюють в рази активніше. Адже з початку року громади отримали в бюджети у вісім разів більше, ніж торік, рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів. Її сплачують власники пунктів заготівлі. Загалом до місцевих бюджетів Волині таким чином у 2018 році сплатили без малого мільйон гривень.

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