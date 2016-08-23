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Судитимуть лучанина, який тицяв патрульним хабар

Судитимуть лучанина, який тицяв патрульним хабар
Лучанину, який намагався дати патрулним 600 шгривень хабаря, оголосили про підозру.

Чоловіку оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України - пропозицію та надання неправомірної вигоди поліцейським, - інформує прес-служба волинських правоохоронців.

Нагадаємо, у червні в обласному центрі Волині співробітники патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль під керуванням 32-річного лучанина. Водій, аби уникнути адміністративної відповідальності, запропонував поліцейським 600 грн. неправомірної вигоди. Цей факт правоохоронці належним чином задокументували. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Поліцейські детективи за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили лучанину про підозру у скоєному злочині та завершили розслідування кримінального провадження. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті за вчинене правопорушення передбачає, зокрема, штраф від 8,5 тис. грн.. до 12,750 тис. грн. або обмеження волі чи позбавлення волі від двох до чотирьох років із спеціальною конфіскацією.

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Теги: непавомірна вигода, хабар, покарання
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