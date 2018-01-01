Обіцяв перевезти вантаж і зник: волинянина «розвели» на 32 тисячі





Про це повідомляє прес-служба волинської поліції.



28 червня до Ковельського відділу поліції звернувся житель району. Волинянин повідомив, що у середу невідомий йому чоловік, представившись водієм вантажного автомобіля, під приводом надання послуг із перевезення вантажу, шахрайським шляхом заволодів майже 32 тисячами гривень.



Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом шахрайства.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинянина зловмисник видурив майже 32 тисячі гривень, пообіцявши здійснити перевезення вантажу. натомість отримавши гроші, чоловік зник.Про це повідомляє прес-служба волинської поліції.28 червня до Ковельського відділу поліції звернувся житель району. Волинянин повідомив, що у середу невідомий йому чоловік, представившись водієм вантажного автомобіля, під приводом надання послуг із перевезення вантажу, шахрайським шляхом заволодів майже 32 тисячами гривень.Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом шахрайства.

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