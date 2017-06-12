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У Луцьку відключать гарячу воду через ремонти мереж. ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ

У Луцьку відключать гарячу воду через ремонти мереж. ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ
У Луцьку протягом липня через ремонти тепломереж без гарячої води залишаться будинки, які опалюють від котелень на Карбишева та Конякіна.

Про відключення повідомляють на сайті ДКП "Луцьктепло".

Підприємство розпочинає пофілактичні ремонти теплових мереж. Внаслідок цього припинять подачу гарячої води до центральних теплових пунктів (ЦТП) від котелень на вул. Карбишева, 2 і вул. Конякіна, 24-к на період від 2 липня до 31 липня.

Додатково, протягом 2 липня - 16 липня профілактичні ремонти теплових мереж відбуватимуться на котельнях за адресами вул. Декабристів, 29, вул. Вороніхіна, 15-а, вул. Ковельська, 68-а, вул. Шевченка, 66, вул. Коцюбинського, 9-а, вул. Новочерчицька, 2.

Профілактичні ж ремонти теплових мереж котельні на вул. Глушець, 39 триватимуть протягом 2 липня - 31 серпня.

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Теги: гаряча вода, відключення, ремонт
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