У Луцьку відключать гарячу воду через ремонти мереж. ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ





Про відключення повідомляють на сайті



Підприємство розпочинає пофілактичні ремонти теплових мереж. Внаслідок цього припинять подачу гарячої води до центральних теплових пунктів (ЦТП) від котелень на вул. Карбишева, 2 і вул. Конякіна, 24-к на період від 2 липня до 31 липня.



Додатково, протягом 2 липня - 16 липня профілактичні ремонти теплових мереж відбуватимуться на котельнях за адресами вул. Декабристів, 29, вул. Вороніхіна, 15-а, вул. Ковельська, 68-а, вул. Шевченка, 66, вул. Коцюбинського, 9-а, вул. Новочерчицька, 2.



Профілактичні ж ремонти теплових мереж котельні на вул. Глушець, 39 триватимуть протягом 2 липня - 31 серпня.

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