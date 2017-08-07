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Ціна долі - 300 євро: волинянин продавав жінок у сексуальне рабство

Ціна долі - 300 євро: волинянин продавав жінок у сексуальне рабство
Правоохоронці на кордоні затримали 25-річного волинянина, який намагався переправити у Словаччину двох дівчат з метою сексуальної експлуатації.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції України.

Працівники відділу боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми поліції в Рівненській області в співпраці з УСБУ та обласною прокуратурою затримали молодика, який транспортував двох дівчат до Словаччини з метою сексуальної експлуатації.

Тривалий час, поліцейські у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України документували протиправну діяльність 25-річного жителя Волинської області.

Хлопець підшукував молодих дівчат, які опинилися у складних життєвих ситуаціях та вербував для роботи за кордоном. Своїм жертвам обіцяв високу заробітну плату та безтурботне життя, а коли ті опинялися у чужій країні - потрапляли в справжнє рабство та нескінченні борги.

За кожну “працівницю” волинянин отримував винагороду в 300 євро. Молодика, який саме намагався перетнути державний кордон на міжнародному автомобільному пункті пропуску “Грушів-Будомеш” затримали правоохоронці. Обох дівчат віком 20-ти і 25-ти років повернули додому.

Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасовго тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.

Слідчі дії тривають. У рамках міжнародного слідчого доручення правоохоронці встановлюватимуть осіб роботодавців на території Словаччини з метою їх затримання та перекриття міжнародного каналу торгівлі людьми.

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Теги: рабство, торгівля людьми, злочин
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