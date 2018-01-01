У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*

У Луцьку у розважальному центрі «Промінь» презентують виставку графічних робіт «Лінії».Відкриття виставки відбулося вчора, 28 червня, однак переглянути робот можна протягом тижня.Роботи представлені в експозиції авторства графічного дизайнера, художника та ілюстратораЦе великі цифри, складені з візерунків, а кожен візерунок у свою чергу - з великої кількості ліній. Ця досить клопітка робота графічного дизайнера викликала захоплення в людей дотичних до дизайну та графіки.Вхід на виставку вільний, тому усіх охочих запрошують відвідати експозицію.