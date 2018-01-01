У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
Сьогодні, 20:48
У Луцьку у розважальному центрі «Промінь» презентують виставку графічних робіт «Лінії».
Відкриття виставки відбулося вчора, 28 червня, однак переглянути робот можна протягом тижня.
Роботи представлені в експозиції авторства графічного дизайнера, художника та ілюстратора Катерини Яцушек. Це великі цифри, складені з візерунків, а кожен візерунок у свою чергу - з великої кількості ліній. Ця досить клопітка робота графічного дизайнера викликала захоплення в людей дотичних до дизайну та графіки.
Вхід на виставку вільний, тому усіх охочих запрошують відвідати експозицію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відкриття виставки відбулося вчора, 28 червня, однак переглянути робот можна протягом тижня.
Роботи представлені в експозиції авторства графічного дизайнера, художника та ілюстратора Катерини Яцушек. Це великі цифри, складені з візерунків, а кожен візерунок у свою чергу - з великої кількості ліній. Ця досить клопітка робота графічного дизайнера викликала захоплення в людей дотичних до дизайну та графіки.
Вхід на виставку вільний, тому усіх охочих запрошують відвідати експозицію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Лапін вітає з з Днем Конституції
Останні новини
Скільки коштує навчання у луцькому «політесі»
Сьогодні, 21:15
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
Сьогодні, 20:48
У селі на Волині кращий випускник школи отримує доларову премію
Сьогодні, 19:38