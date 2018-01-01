вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*

У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
У Луцьку у розважальному центрі «Промінь» презентують виставку графічних робіт «Лінії».

Відкриття виставки відбулося вчора, 28 червня, однак переглянути робот можна протягом тижня.

Роботи представлені в експозиції авторства графічного дизайнера, художника та ілюстратора Катерини Яцушек. Це великі цифри, складені з візерунків, а кожен візерунок у свою чергу - з великої кількості ліній. Ця досить клопітка робота графічного дизайнера викликала захоплення в людей дотичних до дизайну та графіки.

Вхід на виставку вільний, тому усіх охочих запрошують відвідати експозицію.
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РЦ Промінь, виставка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає з з Днем Конституції
Останні новини
Луцьк: за крадіжки шуб, взуття та кави чоловіка засудили на понад 3 роки тюрми
Сьогодні, 21:49
Скільки коштує навчання у луцькому «політесі»
Сьогодні, 21:15
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
Сьогодні, 20:48
Обережно, шахраї: «псевдобанкіри» зняли із картки волинянки гроші
Сьогодні, 20:12
У селі на Волині кращий випускник школи отримує доларову премію
Сьогодні, 19:38
Схожі новини
Луцький «Промінь» кличе на вечірку з хітами Монатіка* Луцький «Промінь» кличе на вечірку з хітами Монатіка*
Сьогодні, 17:07
У «Промені» відбудеться презентація картин художниці Катерини Яцушек. ФОТО* У «Промені» відбудеться презентація картин художниці Катерини Яцушек. ФОТО*
26 червень, 17:15
У центрі Луцька – дрегстери, які завтра мчатимуть аеродромом. ФОТО У центрі Луцька – дрегстери, які завтра мчатимуть аеродромом. ФОТО
23 червень, 21:22
На площі луцького «Променю» відбудеться танцювальний джем* На площі луцького «Променю» відбудеться танцювальний джем*
21 червень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні - циклон: синоптик розповіла про погоду на останній день червня
Сьогодні, 22:07
 0
Луцьк: за крадіжки шуб, взуття та кави чоловіка засудили на понад 3 роки тюрми
Сьогодні, 21:49
 0
Скільки коштує навчання у луцькому «політесі»
Сьогодні, 21:15
 0
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
Сьогодні, 20:48
 0
Обережно, шахраї: «псевдобанкіри» зняли із картки волинянки гроші
Сьогодні, 20:12
 0
Медіа
відео
1/8