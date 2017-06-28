Луцьк - у рейтингу інтеркультурних міст

Луцьк зайняв одинадцяту позицію серед понад 85 проаналізованих на визначення показника інтеркультурності міст.Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.1-4 липня 2017-го року з робочим візитом у Луцьку перебували експерти з інтеркультурної політики Програми Ради Європи “Інтеркультурні міста”: національний координатор Української мережі інтеркультурних містта директор проекту Європейської Комісії з перетворення містУ рамках візиту експерти вивчали рівень інтеркультурності Луцька, спілкувалися з представниками національних та релігійних общин, активістами громадських організацій, внутрішьно переміщеними особами, керівниками виконавчих органів міської влади. За результатами їхньої роботи сформовано індекс інтеркультурності обласного центру Волині.Вітаючи присутніх, секретар міської радинаголосив, що у Луцьк є інтеркультурним містом, адже тут свого часу проживали поляки, німці, караїми, євреї, росіяни. За його словами, у нас мирно співіснують та вільно розвиваються різні релігійні громади. «Лучани толерантно ставляться до всіх незалежно від кольору шкіри, віросповідання, національності. Ми з радістю підтримуємо ініціативи різних національних груп», - додав він.Григорій Пустовіт зауважив, що нині у всіх є одне бажання – швидке завершення війни та звільнення Донбасу й Криму. За його словами, українці хочуть у мирній обстановці розбудовувати свою країну. Нині Росія веде гібридну війну проти України.У свою чергу, експерта Ради Європи з питань інтеркультурності Ксенії Хованова-Рубікондо наголосила, що українська мережа інтеркультурних міст є однією з кращих у Раді Європи. За її словами, усі шість міст Україні, які входять у мережу, уже провели вивчення індексу інтеркультурності.Вона наголосила, що нині у мережу входять 126 міст не лише з Європи, алей Австралії та Японії. Десять років тому все починалося з дев’яти міст. Ксенія Хованова-Рубікондо подякувала учасникам зустрічі за роботу.Директор департаменту культури Луцької міської радиознайомила присутніх з результатами вивчення індексу інтеркультурності міст. За її словами, результат Луцька становить 77 %, а це 11 місце з 85 міст, де проведено таке дослідження. Вона переконана, що отримані результати допоможуть у розробці Стратегії розвитку міста, над якою нині працюють.