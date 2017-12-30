У Луцьку шукають свідків аварії, у якій постраждали троє людей
Сьогодні, 14:02
У Луцьку розшукують свідків аварії, яка трапилася 16 червня на вулиці Ківерцівській.
Автомобіль «ВАЗ-2106» зіткнувся з причепом зустрічної вантажівки «Mercedes-814», - пише у Facebook користувачка Katrin Plum.
"Постраждала моя однокласниця з чоловіком і 3-річна дитина. Від мерседеса відчепився прицеп, який врізався в ВАЗ, чоловік в дуже тяжкому стані. В той день власник мерседеса визнавав свою вину. А на наступний день дав зовсім інші свідчення", - йдеться у дописі. Окрім того, вказують, що постраждалих відразу забрала швидка, тому не вдалось записати контакти свідків.
Нагадаємо, про пошук свідків дорожньо-транспортної пригоди вже заявляли правоохоронці.
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Автомобіль «ВАЗ-2106» зіткнувся з причепом зустрічної вантажівки «Mercedes-814», - пише у Facebook користувачка Katrin Plum.
"Постраждала моя однокласниця з чоловіком і 3-річна дитина. Від мерседеса відчепився прицеп, який врізався в ВАЗ, чоловік в дуже тяжкому стані. В той день власник мерседеса визнавав свою вину. А на наступний день дав зовсім інші свідчення", - йдеться у дописі. Окрім того, вказують, що постраждалих відразу забрала швидка, тому не вдалось записати контакти свідків.
Нагадаємо, про пошук свідків дорожньо-транспортної пригоди вже заявляли правоохоронці.
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