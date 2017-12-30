У Луцьку шукають свідків аварії, у якій постраждали троє людей

У Луцьку розшукують свідків аварії, якана вулиці Ківерцівській.Автомобіль «ВАЗ-2106» зіткнувся з причепом зустрічної вантажівки «Mercedes-814», - пише у Facebook користувачка"Постраждала моя однокласниця з чоловіком і 3-річна дитина. Від мерседеса відчепився прицеп, який врізався в ВАЗ, чоловік в дуже тяжкому стані. В той день власник мерседеса визнавав свою вину. А на наступний день дав зовсім інші свідчення", - йдеться у дописі. Окрім того, вказують, що постраждалих відразу забрала швидка, тому не вдалось записати контакти свідків.Нагадаємо, продорожньо-транспортної пригоди вже заявляли правоохоронці.