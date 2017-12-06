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Волинського агронома нагородили орденом

Волинського агронома нагородили орденом
Головний агроном товариства «П’ятидні» Роман Цизь отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Відповідний указ розміщений на сайті Президента України.

Нагороду присвоїли із нагоди Дня Конституції. В указі вказано, що надали її за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

За інформацією видання Район. Бізнес, Цизь ще зі шкільної парти хотів стати агрономом. Саме тому після закінчення школи вступив до одного з провідних вузів країни, а згодом пішов працювати за обраною спеціальністю.

У 2002 році, після закінчення Львівського національного аграрного університету він прийшов працювати старшим агрономом в одне з провідних агропідприємств волинського краю. За кілька років Роман Цизь став головним агрономом на підприємстві. Нині йому 38 років і 15 з них він працює агрономом у ТзОВ «П’ятидні».



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Теги: орден, агроном, П'ятидні
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