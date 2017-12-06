Волинського агронома нагородили орденом
Сьогодні, 14:32
Головний агроном товариства «П’ятидні» Роман Цизь отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.
Відповідний указ розміщений на сайті Президента України.
Нагороду присвоїли із нагоди Дня Конституції. В указі вказано, що надали її за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.
За інформацією видання Район. Бізнес, Цизь ще зі шкільної парти хотів стати агрономом. Саме тому після закінчення школи вступив до одного з провідних вузів країни, а згодом пішов працювати за обраною спеціальністю.
У 2002 році, після закінчення Львівського національного аграрного університету він прийшов працювати старшим агрономом в одне з провідних агропідприємств волинського краю. За кілька років Роман Цизь став головним агрономом на підприємстві. Нині йому 38 років і 15 з них він працює агрономом у ТзОВ «П’ятидні».
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Відповідний указ розміщений на сайті Президента України.
Нагороду присвоїли із нагоди Дня Конституції. В указі вказано, що надали її за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.
За інформацією видання Район. Бізнес, Цизь ще зі шкільної парти хотів стати агрономом. Саме тому після закінчення школи вступив до одного з провідних вузів країни, а згодом пішов працювати за обраною спеціальністю.
У 2002 році, після закінчення Львівського національного аграрного університету він прийшов працювати старшим агрономом в одне з провідних агропідприємств волинського краю. За кілька років Роман Цизь став головним агрономом на підприємстві. Нині йому 38 років і 15 з них він працює агрономом у ТзОВ «П’ятидні».
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