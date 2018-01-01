«Пів 33-го району» і новенький РАЦС: у мережу виклали ретросвітлину Луцька

Волинський фотограф показав світлину 33-го мікрорайону Луцька часів 1986 року.Світлину опублікував у своєму Facebook фотограф"Я тоді купив вєлік "Турист" і цей фотік на широку плівку 1959 року випуску.(До речі він і дотепер працює!). Луцьк тоді тільки будувався, я шаленів від вєліка і можливості за десяток хвилин дістатись куди завгодно, транспорту, як бачите скільки було))). А от якість знімків з "Іскри" була потрясаюча!", - пригадав Чухрай."А цей знімок, з шляхопроводу поблизу "Там-Таму" - унікальний: на ньому лише половина 33-го, а у лівому краю знімка видно щойно побудований ЗАГС, а справа самий довгий будинок у світі! Так будувалось наше місто! Бережіть його, це я ще тим "ділкам", які чомусь вирішили робити з Луцьком, що заманеться, - зробити з пам"ятки архітектури знову якогось "хліва", як зробили з "Променя" рябу "корову"! Збережемо рідне місто!" - йдеться у дописі.Окрім того, митець зазначає, що фото зроблене на фотоапарат "Іскра-2", формат 60 на 60 мм, плівка Свема 64.