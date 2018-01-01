Луцький «Промінь» кличе на вечірку з хітами Монатіка*
Сьогодні, 17:07
У Grand Central, що на 4-му поверсі розважального центру «Промінь»,
відбудеться вечірка з хітами Монатіка.
Дійство розпочнеться о 20:00 сьогодні, 29 червня.
Переможниця конкурсу «Караоке на майдані» та солістка гурту «Шанс-Music» – Катя Гулюк виконуватиме хіти Монатіка.
Окрім того, завтра на 4 поверсі «Променя» відбудеться літературно-акустичний вечір «Дзига» на тему «На хвилях музики».
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відбудеться вечірка з хітами Монатіка.
Дійство розпочнеться о 20:00 сьогодні, 29 червня.
Переможниця конкурсу «Караоке на майдані» та солістка гурту «Шанс-Music» – Катя Гулюк виконуватиме хіти Монатіка.
Окрім того, завтра на 4 поверсі «Променя» відбудеться літературно-акустичний вечір «Дзига» на тему «На хвилях музики».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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