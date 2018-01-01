вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Роми в Україні: проблеми та шляхи вирішення. ВІДЕО

Роми в Україні: проблеми та шляхи вирішення. ВІДЕО
Чому почастішали напади на ромів та хто надихнув підлітків на кривавий злочин у Львові? Які існують стереотипи стосовно ромів та чому в Україні мало механізмів для їх соціалізації в суспільстві?

Про причини і шляхи вирішення проблем ксенофобії дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.

В дискусії взяли участь Андрій Д’яченко, керівник Волинського осередку «Національного корпусу та Тетяна Логвинюк, голова Волинської обласної громадської організації «Терне Рома»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Протилежний Погляд LIVE, ефір, роми
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає з з Днем Конституції
Останні новини
Роми в Україні: проблеми та шляхи вирішення. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
Луцький «Промінь» кличе на вечірку з хітами Монатіка*
Сьогодні, 17:07
«Пів 33-го району» і новенький РАЦС: у мережу виклали ретросвітлину Луцька
Сьогодні, 16:23
Загиблого на Сході волинянина вдома чекали вагітна дружина та хвора мама
Сьогодні, 15:14
Чорниця, вишня, смородина: на Волині - пік ягідного сезону. ВІДЕО
Сьогодні, 15:06
Схожі новини
Переповнений очисний ставок: сморід у Луцьку «затягує» із села Переповнений очисний ставок: сморід у Луцьку «затягує» із села
24 червень, 17:05
Що станеться, якщо Луцьк ігноруватиме проблему підтоплення. ВІДЕО Що станеться, якщо Луцьк ігноруватиме проблему підтоплення. ВІДЕО
24 червень, 10:15
Прямий ефір «Протилежного Погляду. LIVE» скасували Прямий ефір «Протилежного Погляду. LIVE» скасували
15 червень, 10:45
Як привабити та не втратити інвестора? ВІДЕО Як привабити та не втратити інвестора? ВІДЕО
24 травень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Роми в Україні: проблеми та шляхи вирішення. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
 0
Луцький «Промінь» кличе на вечірку з хітами Монатіка*
Сьогодні, 17:07
 0
«Пів 33-го району» і новенький РАЦС: у мережу виклали ретросвітлину Луцька
Сьогодні, 16:23
 0
Загиблого на Сході волинянина вдома чекали вагітна дружина та хвора мама
Сьогодні, 15:14
 0
Чорниця, вишня, смородина: на Волині - пік ягідного сезону. ВІДЕО
Сьогодні, 15:06
 0
Медіа
відео
1/8