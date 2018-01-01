Роми в Україні: проблеми та шляхи вирішення. ВІДЕО

Чому почастішали напади на ромів та хто надихнув підлітків на кривавий злочин у Львові? Які існують стереотипи стосовно ромів та чому в Україні мало механізмів для їх соціалізації в суспільстві?Про причини і шляхи вирішення проблем ксенофобії дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.В дискусії взяли участь, керівник Волинського осередку «Національного корпусу та, голова Волинської обласної громадської організації «Терне Рома»