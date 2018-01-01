Роми в Україні: проблеми та шляхи вирішення. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
Чому почастішали напади на ромів та хто надихнув підлітків на кривавий злочин у Львові? Які існують стереотипи стосовно ромів та чому в Україні мало механізмів для їх соціалізації в суспільстві?
Про причини і шляхи вирішення проблем ксенофобії дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.
В дискусії взяли участь Андрій Д’яченко, керівник Волинського осередку «Національного корпусу та Тетяна Логвинюк, голова Волинської обласної громадської організації «Терне Рома»
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Про причини і шляхи вирішення проблем ксенофобії дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.
В дискусії взяли участь Андрій Д’яченко, керівник Волинського осередку «Національного корпусу та Тетяна Логвинюк, голова Волинської обласної громадської організації «Терне Рома»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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