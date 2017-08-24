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Волинянин у складі каное-четвірки вийшов до фіналу чемпіонату Європи

Волинянин у складі каное-четвірки вийшов до фіналу чемпіонату Європи
Веслувальник із Шацька Дмитро Озимок у складі каное-четвірки потрапив до фіналу чемпіонату Європи.

Про це повідомляє Район. Шацьк.

Чемпіонат Європи серед молоді та юніорів з веслування на байдарках і каное стартував вчора, 28 червня, в італійському містечку Ауронцо-ді-Кадоре. В збірну команду України ввійшли спортсмени з смт Шацьк, зараз – студенти Львівського державного училища фізичної культури Дмитро Озимок та Валерія Терета. Свою спортивну кар'єру веслувальники починали в Шацькій дитячо-юнацькій спортивній школі. Нещодавно спортсмени виграли Чемпіонат України і стали призерами Кубку України в м. Дніпро. Чемпіонат Європи – перший у кар'єрі спортсменів-юніорів із Шацька.

Українська каное-четвірка, в складі якої Дмитро Озимок, сьогодні, 29 червня, вийшла у фінал.

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Теги: веслування, спорт
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