В Україні - циклон: синоптик розповіла про погоду на останній день червня





Про це на своїй сторніці у мережі Facebook написала синоптик Наталія Діденко.



"Також вдень на Заході опади послабнуть до невеликих, але й суттєво похолодає до +17+22 градусів", - пише синоптик.



Окрім того, Діденко додає, що у неділю похолодає на значній частині території України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території України продовжує господарювати циклон, тож на Заході очікують грози, а місцями - сильні зливи, шквал та град.Про це на своїй сторніці у мережі Facebook написала синоптик"Також вдень на Заході опади послабнуть до невеликих, але й суттєво похолодає до +17+22 градусів", - пише синоптик.Окрім того, Діденко додає, що у неділю похолодає на значній частині території України.

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