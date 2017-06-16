В Україні - циклон: синоптик розповіла про погоду на останній день червня
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На території України продовжує господарювати циклон, тож на Заході очікують грози, а місцями - сильні зливи, шквал та град.
Про це на своїй сторніці у мережі Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
"Також вдень на Заході опади послабнуть до невеликих, але й суттєво похолодає до +17+22 градусів", - пише синоптик.
Окрім того, Діденко додає, що у неділю похолодає на значній частині території України.
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Про це на своїй сторніці у мережі Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
"Також вдень на Заході опади послабнуть до невеликих, але й суттєво похолодає до +17+22 градусів", - пише синоптик.
Окрім того, Діденко додає, що у неділю похолодає на значній частині території України.
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