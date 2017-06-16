вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні - циклон: синоптик розповіла про погоду на останній день червня

В Україні - циклон: синоптик розповіла про погоду на останній день червня
На території України продовжує господарювати циклон, тож на Заході очікують грози, а місцями - сильні зливи, шквал та град.

Про це на своїй сторніці у мережі Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Також вдень на Заході опади послабнуть до невеликих, але й суттєво похолодає до +17+22 градусів", - пише синоптик.

Окрім того, Діденко додає, що у неділю похолодає на значній частині території України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз, гроза
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає з з Днем Конституції
Останні новини
В Україні - циклон: синоптик розповіла про погоду на останній день червня
Сьогодні, 22:07
Луцьк: за крадіжки шуб, взуття та кави чоловіка засудили на понад 3 роки тюрми
Сьогодні, 21:49
Скільки коштує навчання у луцькому «політесі»
Сьогодні, 21:15
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
Сьогодні, 20:48
Обережно, шахраї: «псевдобанкіри» зняли із картки волинянки гроші
Сьогодні, 20:12
Схожі новини
На Україну насуваються сильні дощі: синоптики попередили про негоду На Україну насуваються сильні дощі: синоптики попередили про негоду
27 червень, 15:50
На Волинь насуваються сильні дощі і грози На Волинь насуваються сильні дощі і грози
16 червень, 2017, 16:17
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 червня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 червня
27 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 червня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 червня
26 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні - циклон: синоптик розповіла про погоду на останній день червня
Сьогодні, 22:07
 0
Луцьк: за крадіжки шуб, взуття та кави чоловіка засудили на понад 3 роки тюрми
Сьогодні, 21:49
 0
Скільки коштує навчання у луцькому «політесі»
Сьогодні, 21:15
 0
У луцькому «Промені» - виставка графічних робіт*
Сьогодні, 20:48
 0
Обережно, шахраї: «псевдобанкіри» зняли із картки волинянки гроші
Сьогодні, 20:12
 0
Медіа
відео
1/8