Волинські лісівники розіграли футбольний кубок. ФОТО

Кубок лісівників Волині з футболу завоювала команда лісівників державного підприємства СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».Обласний чемпіонат сред лісівників завершився учора, 28 червня, - повідомляє прес-служба відомства.На центральному стадіоні селища Шацьк вболівали за команди лісогосподарських підприємств Волині, які вийшли у фінал – ДП СЛАП Камінь-Каширськагроліс» та ДП «Любешівське ЛМГ» – заступник голови Держлісагентства України, начальник Волинського ОУЛМГ, голова Федерації профспілок Волині, директори всіх державних лісогосподарських підприємств, делегація Волинського ОУЛМГ.Особливо активно підтримували свою команду представники Камінь-Каширського р-ну, які прибули до Шацька чималим колективом."Цей чемпіонат для нас усіх – не просто спортивні змагання за футбольний Кубок. Такі заходи згуртовують, навчають працювати в команді, доводять, що загальний результат залежить від самовіддачі кожного", – зазначив очільник ВОУЛМГ Олександр Кватирко, привітавши усіх із Днем Конституції України.Після музичного вітання від народного колективу Шацького районного Будинку культури «Молодички» (художній керівник Ніна Вирович) розпочався футбольний матч, який до останніх хвилин тримав усіх в напрузі.З перших хвилин поєдинку вболівальники зрозуміли: за першість борються дві високопрофесійні команди, достойні фінальної участі. Оидві збірні мріяли про цю перемогу і готові були зробити на полі все можливе.На початку гри найкращий момент мала команда Любешівщини. Проте фортуна посміхнулася ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» – вони відкрили рахунок на 16-ій хвилині першого тайму. Так і протримали перевагу на полі до свистка, який сповістив завершення першої частини поєдинку. У другому таймі бійцівські якості продемонстрували гравці любешівської команди – на 41 хвилині вони таки змогли зрівняти рахунок.Два тайми позаду. Рахунок рівний – 1:1. Суддя змушений призначати пенальті. Вболівальники піднімаються з місць.Першими не змогли забити любешівці. Воротар Камінь-Каширської команди Віталій Кузьмич, якого в результаті визначили кращим, рятує свою команду. Б’є футболіст Камінь-Каширщини – пряме попадання у ворота. Так само точно в ціль камінь-каширські хлопці влучають 4 рази. Любешів потрапляє у ворота суперника лише двічі…Коли стихли переможні емоції вболівальників Камінь-Каширського р-ну, розпочалася церемонія нагородження. Директор ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»та його команда приймають чемпіонські вітання.Володимир Бондар дякує волинським лісівникам за справжні футбольні емоції. Олександр Кватирко та голова обласної організації Товариства лісівників України Борис Бабеляс нагороджують переможців. Кубки, медалі, грошові премії, радість вболівальників, яка не стихає, – обидва півфінаслісти відчувають себе справжніми чемпіонами.Футбольний Кубок варто зробити традиційним, – така ініціатива, озвучена Олександром Кватирком, отримує схвальні оплески та щирі емоції вболівальників. За пропозицію провести ці спортивні змагання та підтримку протягом усього турніру Павло Матіюк дякує головному лісівнику Волині і дарує футбольний м’яч із підписами футболістів команд-переможців.