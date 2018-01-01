30 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження депутат Луцької міської ради, журналістка, громадський діяч, бізнесмен(на фото).Вітаємо його зі святом. Бажаємо міцного здоров’я, довголіття та повсякденних життєвих перемог.30 червня за православним календарем іменини відзначають Йосип, Кирило, Микита.30 червня 2008 року при Купичівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, що у Турійському районі, був відкритий перший і єдиний в Україні музей солом’яного мистецтва «Солом’яне диво».Відкриття відбулося в рамках проведення Всеукраїнської творчої лабораторії майстрів солом’яного мистецтва «Солом’яний бичок», яка проходила у місті Луцьку та селі Купичів.Ініціатором створення музею стала заслужений майстер народної творчості України, член Спілки народних майстрів України Марія Кравчук.