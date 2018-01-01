«На живця»: луцькі муніципали «піймали» торгівця сурогатом
Сьогодні, 07:24
У Луцьку поблизу будинку №7 на вулиці Залізничній торгували сурогатом.
Про це повідомляють на стоінці департаменту муніципальної варти Луцькради у мережі Facebook.
"Точку" виявив інспектор відділу протидії стихійні торгівлі департаменту муніципальної варти Луцька. До закупівлі неякісного алкоголю він залучив небайдужого лучанина, якому не подобаються дії сурогатників. Адже неодноразово фіксували випадки, коли після вживання такого спиртного люди потрапляли на лікарняні ліжка.
На порушника інспектор склав адміністративний протокол за ч. 3 ст.156 КУпАП, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
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Про це повідомляють на стоінці департаменту муніципальної варти Луцькради у мережі Facebook.
"Точку" виявив інспектор відділу протидії стихійні торгівлі департаменту муніципальної варти Луцька. До закупівлі неякісного алкоголю він залучив небайдужого лучанина, якому не подобаються дії сурогатників. Адже неодноразово фіксували випадки, коли після вживання такого спиртного люди потрапляли на лікарняні ліжка.
На порушника інспектор склав адміністративний протокол за ч. 3 ст.156 КУпАП, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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