Півметрові коропи та гігантський улов: як на Волині змагалися рибалки. ФОТО





Участь в змаганнях взяли не лише з Волині, а й з Одеси та Білорусі, - пише інтернет-видання



Кубок отримала команда «Volyn Carp Club». Щодня вони ловили найбільшу кількість коропів. Загалом за чотири дні змагань виловили 224 хвости.



Другими були господарі ставка - команда рибальського клубу «Кричевичі». Вони упіймали загалом 190 коропів.



Треті - збірна «Legion» - 112 рибин.



Найбільшого коропа упіймали теж волиняни з команди «Кричевичі». Він заважив 15 кілограм 640 грамів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі на водоймі у селі Киричевичі рибалки-професіонали змагалися за Кубок клубу.Участь в змаганнях взяли не лише з Волині, а й з Одеси та Білорусі, - пише інтернет-видання Волинь 24. Кубок отримала команда «Volyn Carp Club». Щодня вони ловили найбільшу кількість коропів. Загалом за чотири дні змагань виловили 224 хвости.Другими були господарі ставка - команда рибальського клубу «Кричевичі». Вони упіймали загалом 190 коропів.Треті - збірна «Legion» - 112 рибин.Найбільшого коропа упіймали теж волиняни з команди «Кричевичі». Він заважив 15 кілограм 640 грамів.

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