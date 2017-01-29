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Півметрові коропи та гігантський улов: як на Волині змагалися рибалки. ФОТО

Півметрові коропи та гігантський улов: як на Волині змагалися рибалки. ФОТО
У Ковельському районі на водоймі у селі Киричевичі рибалки-професіонали змагалися за Кубок клубу.

Участь в змаганнях взяли не лише з Волині, а й з Одеси та Білорусі, - пише інтернет-видання Волинь 24.

Кубок отримала команда «Volyn Carp Club». Щодня вони ловили найбільшу кількість коропів. Загалом за чотири дні змагань виловили 224 хвости.

Другими були господарі ставка - команда рибальського клубу «Кричевичі». Вони упіймали загалом 190 коропів.

Треті - збірна «Legion» - 112 рибин.

Найбільшого коропа упіймали теж волиняни з команди «Кричевичі». Він заважив 15 кілограм 640 грамів.

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Теги: риболовля, змагання
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