Волинянці, яка бере участь у конкурсі краси в Канаді, необхідна підтримка
Сьогодні, 10:50
Уродженка Нововолинська Міла Чернишева змагатиметься за титул «Міс Українська Канада».
Про це вона написала у Facebook-групі Волинь.
«Дорогі співвітчизники та рідна Волинь! Прошу підтримати мене в голосуванні за титул Міс Українська Канада», - пише Міла.
Дівчина пише, що проголосувати можна до 14 липня.
«Оцінки з голосування впливатимуть на загальну оцінку. Щоб проголосувати, потрібно просто відмітити кружечок з моїм ім'ям та натиснути "vote"», - зазначає волинянка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
Підтримати Мілу Чернишеву можна тут:
http://www.missukrainiancanada.com/vote/
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Про це вона написала у Facebook-групі Волинь.
«Дорогі співвітчизники та рідна Волинь! Прошу підтримати мене в голосуванні за титул Міс Українська Канада», - пише Міла.
Дівчина пише, що проголосувати можна до 14 липня.
«Оцінки з голосування впливатимуть на загальну оцінку. Щоб проголосувати, потрібно просто відмітити кружечок з моїм ім'ям та натиснути "vote"», - зазначає волинянка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
Підтримати Мілу Чернишеву можна тут:
http://www.missukrainiancanada.com/vote/
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