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Волинянці, яка бере участь у конкурсі краси в Канаді, необхідна підтримка

Волинянці, яка бере участь у конкурсі краси в Канаді, необхідна підтримка
Уродженка Нововолинська Міла Чернишева змагатиметься за титул «Міс Українська Канада».

Про це вона написала у Facebook-групі Волинь.

«Дорогі співвітчизники та рідна Волинь! Прошу підтримати мене в голосуванні за титул Міс Українська Канада», - пише Міла.

Дівчина пише, що проголосувати можна до 14 липня.

«Оцінки з голосування впливатимуть на загальну оцінку. Щоб проголосувати, потрібно просто відмітити кружечок з моїм ім'ям та натиснути "vote"», - зазначає волинянка.

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Підтримати Мілу Чернишеву можна тут:

http://www.missukrainiancanada.com/vote/
Волинянці, яка бере участь у конкурсі краси в Канаді, необхідна підтримка

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Теги: волинянка, конкурс, Канада, Волинь
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