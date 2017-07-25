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В Україні припиняють карбування дрібних монет

В Україні припиняють карбування дрібних монет
З 1 липня 2018 року Нацбанк припиняє карбувати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Про це повідомили на Facebook-сторінці установи.

В Україні вступають в дію правила заокруглення.

У разі відсутності монет дрібних номіналів у покупця та продавця підприємства сфери торгівлі та послуг мають заокруглювати остаточні суми (решту) за будь-якими готівковими платежами відповідно до правил заокруглення.

Правила заокруглення зручні та прості, вони грунтуються на арифметичних правилах:

- якщо сума розрахунку закінчується на 1, 2, 3, 4 копійки – вона заокруглюється до 0 у бік зменшення суми;
- якщо сума розрахунку закінчується на 5, 6, 7, 8, 9 копійок – вона заокруглюється до 0 у бік збільшення суми.

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Теги: монета, Україна, гроші
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