В Україні припиняють карбування дрібних монет

З 1 липня 2018 року Нацбанк припиняє карбувати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.Про це повідомили на Facebook-сторінці установи.В Україні вступають в дію правила заокруглення.У разі відсутності монет дрібних номіналів у покупця та продавця підприємства сфери торгівлі та послуг мають заокруглювати остаточні суми (решту) за будь-якими готівковими платежами відповідно до правил заокруглення.Правила заокруглення зручні та прості, вони грунтуються на арифметичних правилах:- якщо сума розрахунку закінчується на 1, 2, 3, 4 копійки – вона заокруглюється до 0 у бік зменшення суми;- якщо сума розрахунку закінчується на 5, 6, 7, 8, 9 копійок – вона заокруглюється до 0 у бік збільшення суми.