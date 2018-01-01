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Гірше, ніж у Луцьку: Чернігів затопило після зливи. ФОТО

Гірше, ніж у Луцьку: Чернігів затопило після зливи. ФОТО
У Чернігові через нічну зливу затопило вулиці міста. Подекуди машини стоять по дах у воді.

Про це пише ТСН.

Нагадаємо, подібний інцидент трапився у Луцьку, у районі проспекту Соборності.

Нічна злива завдала великого удару по Чернігову – вулиці міста затопило, подекуди автівки стоять по дах у воді. Фото та відео стихійного лиха діляться містяни у соцмережах.

Через затоплення аварійна ситуація склалася з каналізаційною мережею міста. КП «Чернігівводоканал» задіяв всю наявну техніку для відкачування на критичних об'єктах, але не гарантує стабільної подачі води до будинків. Крім того зазначають, що відкачувати воду з прибудинкових каналізаційних мереж просто нема кому, тому на виклики містян виїжджати наразі не будуть.

«В зв'язку з негодою в місті склалася аварійна ситуація, в тому числі і на об'єктах КП Чернігівводоканал. Аварійні служби займаються відкачкою води з КНС міста. У разі затоплення КНС може бути припинено водозабезпечення Чернігова.

В зв’язку з цим оперативного реагування на підпору каналізації поруч з будинками не буде, через відсутність техніки та людей, яких задіяно на спасінні ключових об'єктів міста», - йдеться у повідомленні комунальників.
Гірше, ніж у Луцьку: Чернігів затопило після зливи. ФОТО
Гірше, ніж у Луцьку: Чернігів затопило після зливи. ФОТО
Гірше, ніж у Луцьку: Чернігів затопило після зливи. ФОТО
Гірше, ніж у Луцьку: Чернігів затопило після зливи. ФОТО
Гірше, ніж у Луцьку: Чернігів затопило після зливи. ФОТО
Гірше, ніж у Луцьку: Чернігів затопило після зливи. ФОТО
Гірше, ніж у Луцьку: Чернігів затопило після зливи. ФОТО
Гірше, ніж у Луцьку: Чернігів затопило після зливи. ФОТО

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Теги: злива, Чернігів, Луцьк
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