Гірше, ніж у Луцьку: Чернігів затопило після зливи. ФОТО





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Нагадаємо, подібний інцидент трапився у Луцьку, у районі проспекту Соборності.



Нічна злива завдала великого удару по Чернігову – вулиці міста затопило, подекуди автівки стоять по дах у воді. Фото та відео стихійного лиха діляться містяни у соцмережах.



Через затоплення аварійна ситуація склалася з каналізаційною мережею міста. КП «Чернігівводоканал» задіяв всю наявну техніку для відкачування на критичних об'єктах, але не гарантує стабільної подачі води до будинків. Крім того зазначають, що відкачувати воду з прибудинкових каналізаційних мереж просто нема кому, тому на виклики містян виїжджати наразі не будуть.



«В зв'язку з негодою в місті склалася аварійна ситуація, в тому числі і на об'єктах КП Чернігівводоканал. Аварійні служби займаються відкачкою води з КНС міста. У разі затоплення КНС може бути припинено водозабезпечення Чернігова.



В зв’язку з цим оперативного реагування на підпору каналізації поруч з будинками не буде, через відсутність техніки та людей, яких задіяно на спасінні ключових об'єктів міста», - йдеться у повідомленні комунальників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернігові через нічну зливу затопило вулиці міста. Подекуди машини стоять по дах у воді.Про це пише ТСН Нагадаємо, подібнийНічна злива завдала великого удару по Чернігову – вулиці міста затопило, подекуди автівки стоять по дах у воді. Фото та відео стихійного лиха діляться містяни у соцмережах.Через затоплення аварійна ситуація склалася з каналізаційною мережею міста. КП «Чернігівводоканал» задіяв всю наявну техніку для відкачування на критичних об'єктах, але не гарантує стабільної подачі води до будинків. Крім того зазначають, що відкачувати воду з прибудинкових каналізаційних мереж просто нема кому, тому на виклики містян виїжджати наразі не будуть.«В зв'язку з негодою в місті склалася аварійна ситуація, в тому числі і на об'єктах КП Чернігівводоканал. Аварійні служби займаються відкачкою води з КНС міста. У разі затоплення КНС може бути припинено водозабезпечення Чернігова.В зв’язку з цим оперативного реагування на підпору каналізації поруч з будинками не буде, через відсутність техніки та людей, яких задіяно на спасінні ключових об'єктів міста», - йдеться у повідомленні комунальників.

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