У Луцьку 1 липня оголосили днем жалоби





Про це повідомили у прес-службі Луцької міської ради.



Нагадаємо,



З 08:00 до 10:30 у нижньому храмі Свято-Троїцького собору відслужать молебень. Там і можна буде попрощатися з Героєм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оголосил день жалоби у зв'язку з загибеллю Героя Андрія Волоса, який помер на Сході.Про це повідомили у прес-службі Луцької міської ради.Нагадаємо, тіло Андрія Волоса привезуть на Волинь у неділю, 1 липня З 08:00 до 10:30 у нижньому храмі Свято-Троїцького собору відслужать молебень. Там і можна буде попрощатися з Героєм.

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