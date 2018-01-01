У Луцьку 1 липня оголосили днем жалоби
Сьогодні, 15:50
У Луцьку оголосил день жалоби у зв'язку з загибеллю Героя Андрія Волоса, який помер на Сході.
Про це повідомили у прес-службі Луцької міської ради.
Нагадаємо, тіло Андрія Волоса привезуть на Волинь у неділю, 1 липня.
З 08:00 до 10:30 у нижньому храмі Свято-Троїцького собору відслужать молебень. Там і можна буде попрощатися з Героєм.
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Про це повідомили у прес-службі Луцької міської ради.
Нагадаємо, тіло Андрія Волоса привезуть на Волинь у неділю, 1 липня.
З 08:00 до 10:30 у нижньому храмі Свято-Троїцького собору відслужать молебень. Там і можна буде попрощатися з Героєм.
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