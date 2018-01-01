У селі під Луцьком - розкидане сміття. ФОТО





Про це на Facebook-сторінці «Княгинівська громада» повідомила Ольга Герасимчук.



«Вулиця Новочерчицька, Зміїнець....просто немає слів.



Сьогодні ще "чистіше". Люди невже у вас зовсім совісті немає?» - обурюється жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зміїнець, на вулиці Новочерчицькій, невідомі розкидали сміття поблизу контейнерів.Про це на Facebook-сторінці «Княгинівська громада» повідомила«Вулиця Новочерчицька, Зміїнець....просто немає слів.Сьогодні ще "чистіше". Люди невже у вас зовсім совісті немає?» - обурюється жінка.

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