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У селі під Луцьком - розкидане сміття. ФОТО

У селі під Луцьком - розкидане сміття. ФОТО
У селі Зміїнець, на вулиці Новочерчицькій, невідомі розкидали сміття поблизу контейнерів.

Про це на Facebook-сторінці «Княгинівська громада» повідомила Ольга Герасимчук.

«Вулиця Новочерчицька, Зміїнець....просто немає слів.

Сьогодні ще "чистіше". Люди невже у вас зовсім совісті немає?» - обурюється жінка.
У селі під Луцьком - розкидане сміття. ФОТО
У селі під Луцьком - розкидане сміття. ФОТО

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Теги: Зміїнець, сміття, Волинь, проблема
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Коментарі 1
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На фото контейнери для скла, паперу, і пляшок. Куди викидати інше сміття?...
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