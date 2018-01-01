У селі під Луцьком - розкидане сміття. ФОТО
Сьогодні, 17:48
У селі Зміїнець, на вулиці Новочерчицькій, невідомі розкидали сміття поблизу контейнерів.
Про це на Facebook-сторінці «Княгинівська громада» повідомила Ольга Герасимчук.
«Вулиця Новочерчицька, Зміїнець....просто немає слів.
Сьогодні ще "чистіше". Люди невже у вас зовсім совісті немає?» - обурюється жінка.
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Про це на Facebook-сторінці «Княгинівська громада» повідомила Ольга Герасимчук.
«Вулиця Новочерчицька, Зміїнець....просто немає слів.
Сьогодні ще "чистіше". Люди невже у вас зовсім совісті немає?» - обурюється жінка.
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Коментарі 1
На фото контейнери для скла, паперу, і пляшок. Куди викидати інше сміття?...
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