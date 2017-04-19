У Княгининку встановлюють оригінальну зупинку. ФОТО
Сьогодні, 20:10
У селі Княгининок Луцького району завершують зведення зупинки громадського транспорту. Цікаво, що замість звичайних стовпів дах підтримуватимуть олівці.
Про це пише інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, у селі Княгининок, що розташоване неподалік Луцька, почали встановлювати габіонові зупинки, одна з них буде у формі книжки.
Сьогодні ж у центрі села завершують будівництво дерев'яної зупинки, дах якої підтримують майже трьохметрові кольорові олівці.
Нині будівництво яскравої зупинки на завершальному етапі. Чоловіки прикрівлюють оздоблення - олівці до бруківки.
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Про це пише інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, у селі Княгининок, що розташоване неподалік Луцька, почали встановлювати габіонові зупинки, одна з них буде у формі книжки.
Сьогодні ж у центрі села завершують будівництво дерев'яної зупинки, дах якої підтримують майже трьохметрові кольорові олівці.
Нині будівництво яскравої зупинки на завершальному етапі. Чоловіки прикрівлюють оздоблення - олівці до бруківки.
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