Під Ковелем відбудеться турнір з пейнтболу
Сьогодні, 19:03
У селі Городилець відбудеться турнір з пейнтболу серед команд 5х5.
Про це пише Kovel.tv.
Змагання відбудуться 8 липня в с. Городилець на території центру військово–патріотичного виховання «Волинська січ».
Початок — о 10:00.
Фінансовий внесок команди – 300 гривень, вікова категорія – з 14 років.
Нагороди:
І місце – 1500 гривень
ІІ місце – 1000 гривень
ІІІ місце – 300 гривень
Реєстрація команд проводиться до 5 липня за номером телефону: 067 315 87 30 (Олександр).
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Про це пише Kovel.tv.
Змагання відбудуться 8 липня в с. Городилець на території центру військово–патріотичного виховання «Волинська січ».
Початок — о 10:00.
Фінансовий внесок команди – 300 гривень, вікова категорія – з 14 років.
Нагороди:
І місце – 1500 гривень
ІІ місце – 1000 гривень
ІІІ місце – 300 гривень
Реєстрація команд проводиться до 5 липня за номером телефону: 067 315 87 30 (Олександр).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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