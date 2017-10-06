Під Ковелем відбудеться турнір з пейнтболу





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Змагання відбудуться 8 липня в с. Городилець на території центру військово–патріотичного виховання «Волинська січ».



Початок — о 10:00.



Фінансовий внесок команди – 300 гривень, вікова категорія – з 14 років.



Нагороди:



І місце – 1500 гривень

ІІ місце – 1000 гривень

ІІІ місце – 300 гривень



Реєстрація команд проводиться до 5 липня за номером телефону: 067 315 87 30 (Олександр).

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