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Під Ковелем відбудеться турнір з пейнтболу

Під Ковелем відбудеться турнір з пейнтболу
У селі Городилець відбудеться турнір з пейнтболу серед команд 5х5.

Про це пише Kovel.tv.

Змагання відбудуться 8 липня в с. Городилець на території центру військово–патріотичного виховання «Волинська січ».

Початок — о 10:00.

Фінансовий внесок команди – 300 гривень, вікова категорія – з 14 років.

Нагороди:

І місце – 1500 гривень
ІІ місце – 1000 гривень
ІІІ місце – 300 гривень

Реєстрація команд проводиться до 5 липня за номером телефону: 067 315 87 30 (Олександр).

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Теги: пейнтбол, Ковель, турнір
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