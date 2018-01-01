Дружина Федецького покаже колекцію одягу в Берліні. ФОТО

Юлія Федецька представить власну «круїзну» колекцію одягу на тижні моди у Берліні.



Про це вона написала на власній сторінці у Facebook.



«Буквально через два дні (2 липня, - ред.) стартує Берлін Фешн Вік.



Мені надзвичайно приємно вдруге отримати запрошення бути учасником цього грандіозного шоу! Атмосфера просто неймовірна!» - пише Юлія Федецька.



Дизайнер одягу зауважила, що навіть у повітрі вирує «запах моди».



«До зустрічі у Берліні!» - резюмувала Федецька.



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