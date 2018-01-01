Кондуктор луцького тролейбусу вигнала із транспорту жінку з дитиною
Сьогодні, 21:58
У Луцьку кондуктор тролейбусу із криками вигнала жінку з дитиною.
Про це розповіла лучанка Юлія, пише інтернет-видання Волинь24.
Інцидент трапився у суботу, 30 червня, близько 18:00 у салоні тролейбуса №15.
«Сьогодні на проспекті Соборності кондукторка вигнала матір з дитиною, бо вимагала заплатити повну ціну за дитину, хоч їй менше 14 років. Мати показала паспорт, де прописана дитина, а контролер у відповідь сказала: «щось не подобається - валіть звідси і гроші забирайте!», - розповідає очевидець.
Лучанка припускає, що контролер була в нетверезому стані, бо окрім того, кидалась на людей.
«Я запитала за вартість проїзду, бо рідко їжджу тролейбусами, а у відповідь почула хамство і крик», - додає лучанка Юлія.
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Про це розповіла лучанка Юлія, пише інтернет-видання Волинь24.
Інцидент трапився у суботу, 30 червня, близько 18:00 у салоні тролейбуса №15.
«Сьогодні на проспекті Соборності кондукторка вигнала матір з дитиною, бо вимагала заплатити повну ціну за дитину, хоч їй менше 14 років. Мати показала паспорт, де прописана дитина, а контролер у відповідь сказала: «щось не подобається - валіть звідси і гроші забирайте!», - розповідає очевидець.
Лучанка припускає, що контролер була в нетверезому стані, бо окрім того, кидалась на людей.
«Я запитала за вартість проїзду, бо рідко їжджу тролейбусами, а у відповідь почула хамство і крик», - додає лучанка Юлія.
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