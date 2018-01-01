Кондуктор луцького тролейбусу вигнала із транспорту жінку з дитиною





Про це розповіла лучанка Юлія, пише інтернет-видання



Інцидент трапився у суботу, 30 червня, близько 18:00 у салоні тролейбуса №15.



«Сьогодні на проспекті Соборності кондукторка вигнала матір з дитиною, бо вимагала заплатити повну ціну за дитину, хоч їй менше 14 років. Мати показала паспорт, де прописана дитина, а контролер у відповідь сказала: «щось не подобається - валіть звідси і гроші забирайте!», - розповідає очевидець.



Лучанка припускає, що контролер була в нетверезому стані, бо окрім того, кидалась на людей.



«Я запитала за вартість проїзду, бо рідко їжджу тролейбусами, а у відповідь почула хамство і крик», - додає лучанка Юлія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку кондуктор тролейбусу із криками вигнала жінку з дитиною.Про це розповіла лучанка, пише інтернет-видання Волинь24 Інцидент трапився у суботу, 30 червня, близько 18:00 у салоні тролейбуса №15.«Сьогодні на проспекті Соборності кондукторка вигнала матір з дитиною, бо вимагала заплатити повну ціну за дитину, хоч їй менше 14 років. Мати показала паспорт, де прописана дитина, а контролер у відповідь сказала: «щось не подобається - валіть звідси і гроші забирайте!», - розповідає очевидець.Лучанка припускає, що контролер була в нетверезому стані, бо окрім того, кидалась на людей.«Я запитала за вартість проїзду, бо рідко їжджу тролейбусами, а у відповідь почула хамство і крик», - додає лучанка Юлія.

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