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Кондуктор луцького тролейбусу вигнала із транспорту жінку з дитиною

Кондуктор луцького тролейбусу вигнала із транспорту жінку з дитиною
У Луцьку кондуктор тролейбусу із криками вигнала жінку з дитиною.

Про це розповіла лучанка Юлія, пише інтернет-видання Волинь24.

Інцидент трапився у суботу, 30 червня, близько 18:00 у салоні тролейбуса №15.

«Сьогодні на проспекті Соборності кондукторка вигнала матір з дитиною, бо вимагала заплатити повну ціну за дитину, хоч їй менше 14 років. Мати показала паспорт, де прописана дитина, а контролер у відповідь сказала: «щось не подобається - валіть звідси і гроші забирайте!», - розповідає очевидець.

Лучанка припускає, що контролер була в нетверезому стані, бо окрім того, кидалась на людей.

«Я запитала за вартість проїзду, бо рідко їжджу тролейбусами, а у відповідь почула хамство і крик», - додає лучанка Юлія.

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Теги: тролейбус, Луцьк, скандал
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