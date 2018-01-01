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Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 1 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 1 липня
У Луцьку прогнозують хмарну погоду, з проясненнями.

Прогноз погоди надає сайт Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Також у обласному центрі Волині очікується невеликий короткочасний дощ та гроза.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі — 9-11º, вдень — 13-15º.

На Волині - хмарна погода, з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі — 8-13º, вдень — 11-16º.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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