У луцькій школі журналістики виступатиме головний редактор всеукраїнського видання
30 червень, 23:12
У «Літній школі практичної журналістики» виступить відомий медійник Дмитро Крапивенко. Він розповість юним журналістам, як не стати провідником дезінформації.
Про це пише Район.in.ua.
Літня школа практичної журналістики у Луцьку триватиме з 2 по 8 липня. В рамках проекту виступить 30 спікерів - редакторів і журналістів провідних волинських і українських ЗМІ.
Виступ головного редактора порталу «Тиждень.ua» та тижневика «Український тиждень» Дмитра Крапивенка відбудеться у п'ятницю 6 липня. Він проведе майстер-клас на тему: «Fact-checking, source-checking, expert-checking, або як не стати провідником дезінформації».
Зареєструватися можна тут:
https://docs.google.com/forms/d/1uwyMhhFj4CTxPEDOn6DkAFOrkDUJ6moAA4nsrt1ZbRs/edit?edit_requested=true
Довідково:
Дмитро Крапивенко народився 1979-го у Туркменістані.
2001-го закінчив філологічний факультет Університету імені Шевченка
З 1999-го року почав працювати журналістом.
Працював у таких виданнях: «Галицькі Контракти», «Главред», ТСН.ua,
2008-го року закінчив програму Digital future of journalism при Могилянській школі журналістики зі стажуванням у США.
З 2011-го працює в журналі Тиждень, з 2014-го - на посаді головного редактора.
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Про це пише Район.in.ua.
Літня школа практичної журналістики у Луцьку триватиме з 2 по 8 липня. В рамках проекту виступить 30 спікерів - редакторів і журналістів провідних волинських і українських ЗМІ.
Виступ головного редактора порталу «Тиждень.ua» та тижневика «Український тиждень» Дмитра Крапивенка відбудеться у п'ятницю 6 липня. Він проведе майстер-клас на тему: «Fact-checking, source-checking, expert-checking, або як не стати провідником дезінформації».
Зареєструватися можна тут:
https://docs.google.com/forms/d/1uwyMhhFj4CTxPEDOn6DkAFOrkDUJ6moAA4nsrt1ZbRs/edit?edit_requested=true
Довідково:
Дмитро Крапивенко народився 1979-го у Туркменістані.
2001-го закінчив філологічний факультет Університету імені Шевченка
З 1999-го року почав працювати журналістом.
Працював у таких виданнях: «Галицькі Контракти», «Главред», ТСН.ua,
2008-го року закінчив програму Digital future of journalism при Могилянській школі журналістики зі стажуванням у США.
З 2011-го працює в журналі Тиждень, з 2014-го - на посаді головного редактора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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