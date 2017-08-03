У луцькій школі журналістики виступатиме головний редактор всеукраїнського видання





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Літня школа практичної журналістики у Луцьку триватиме з 2 по 8 липня. В рамках проекту виступить 30 спікерів - редакторів і журналістів провідних волинських і українських ЗМІ.



Виступ головного редактора порталу «Тиждень.ua» та тижневика «Український тиждень» Дмитра Крапивенка відбудеться у п'ятницю 6 липня. Він проведе майстер-клас на тему: «Fact-checking, source-checking, expert-checking, або як не стати провідником дезінформації».



Зареєструватися можна тут:



https://docs.google.com/forms/d/1uwyMhhFj4CTxPEDOn6DkAFOrkDUJ6moAA4nsrt1ZbRs/edit?edit_requested=true



Довідково:



Дмитро Крапивенко народився 1979-го у Туркменістані.



2001-го закінчив філологічний факультет Університету імені Шевченка

З 1999-го року почав працювати журналістом.



Працював у таких виданнях: «Галицькі Контракти», «Главред», ТСН.ua,

2008-го року закінчив програму Digital future of journalism при Могилянській школі журналістики зі стажуванням у США.



З 2011-го працює в журналі Тиждень, з 2014-го - на посаді головного редактора.

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