вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій школі журналістики виступатиме головний редактор всеукраїнського видання

У луцькій школі журналістики виступатиме головний редактор всеукраїнського видання
У «Літній школі практичної журналістики» виступить відомий медійник Дмитро Крапивенко. Він розповість юним журналістам, як не стати провідником дезінформації.

Про це пише Район.in.ua.

Літня школа практичної журналістики у Луцьку триватиме з 2 по 8 липня. В рамках проекту виступить 30 спікерів - редакторів і журналістів провідних волинських і українських ЗМІ.

Виступ головного редактора порталу «Тиждень.ua» та тижневика «Український тиждень» Дмитра Крапивенка відбудеться у п'ятницю 6 липня. Він проведе майстер-клас на тему: «Fact-checking, source-checking, expert-checking, або як не стати провідником дезінформації».

Зареєструватися можна тут:

https://docs.google.com/forms/d/1uwyMhhFj4CTxPEDOn6DkAFOrkDUJ6moAA4nsrt1ZbRs/edit?edit_requested=true

Довідково:

Дмитро Крапивенко народився 1979-го у Туркменістані.

2001-го закінчив філологічний факультет Університету імені Шевченка
З 1999-го року почав працювати журналістом.

Працював у таких виданнях: «Галицькі Контракти», «Главред», ТСН.ua,
2008-го року закінчив програму Digital future of journalism при Могилянській школі журналістики зі стажуванням у США.

З 2011-го працює в журналі Тиждень, з 2014-го - на посаді головного редактора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дмитро Крапивенко, Луцьк, журналіст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
1 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У луцькій школі журналістики виступатиме головний редактор всеукраїнського видання
30 червень, 23:12
Кондуктор луцького тролейбусу вигнала із транспорту жінку з дитиною
30 червень, 21:58
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 1 липня
30 червень, 21:00
У Княгининку встановлюють оригінальну зупинку. ФОТО
30 червень, 20:10
Схожі новини
На Тернопільщині побили луцьких журналістів. ФОТО На Тернопільщині побили луцьких журналістів. ФОТО
20 квітень, 16:02
У Луцьку троє чоловіків побили журналіста У Луцьку троє чоловіків побили журналіста
03 серпень, 2017, 13:56
Волинський журналіст отримав дивні телефонні дзвінки Волинський журналіст отримав дивні телефонні дзвінки
25 травень, 2017, 12:45
Луцький журналіст переміг на конкурсі розслідувань Луцький журналіст переміг на конкурсі розслідувань
28 жовтень, 2016, 16:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
1 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У луцькій школі журналістики виступатиме головний редактор всеукраїнського видання
30 червень, 23:12
 0
Кондуктор луцького тролейбусу вигнала із транспорту жінку з дитиною
30 червень, 21:58
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 1 липня
30 червень, 21:00
 0
У Княгининку встановлюють оригінальну зупинку. ФОТО
30 червень, 20:10
 0
Медіа
відео
1/8