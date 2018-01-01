ФК «Волинь» підписав двох гравців. ФОТО

Дмитра Козьбана та Євгена Чепурненка.



Про це повідомили у



Під завершення першого навчально-тренувального збору клуб підписав контракти з новими гравцями. Щоправда, Дмитра Козьбана лише відносно можна вважати новачком клубу: 29-річний нападник з 2013 по 2016 рік уже захищав кольори «Волині».



Протягом останніх двох сезонів він грав за «Верес» та польський «Мотор» (Люблін).



До «Волині» Козьбан виступав у складі «Інтера» з Боярки, «Львова», «Княжі», «Нафкома», вінницької «Ниви» та краматорського «Авангарду».



28-річний півзахисник Євген Чепурненко виступав за «Княжу», «Львів», «Севастополь», «Десну», «Олександрію», а весняну частину попереднього чемпіонату провів у складі харківського «Геліоса».



Трансферного літа 2018 року «Волинь» підсилилася уже вісьмома гравцями.



Зауважимо, що до Дмитра Козьбана та Євгена Чепурненка новачками нашого клубу стали Денис Кожанов, Євген Неплях, Іван Цюпа, Ігор Карпенко, Назар Стасишин та Міха Горопевшек.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький футбольний клуб «Волинь» підписав двох новачків -Про це повідомили у прес-службі ФК Під завершення першого навчально-тренувального збору клуб підписав контракти з новими гравцями. Щоправда, Дмитра Козьбана лише відносно можна вважати новачком клубу: 29-річний нападник з 2013 по 2016 рік уже захищав кольори «Волині».Протягом останніх двох сезонів він грав за «Верес» та польський «Мотор» (Люблін).До «Волині» Козьбан виступав у складі «Інтера» з Боярки, «Львова», «Княжі», «Нафкома», вінницької «Ниви» та краматорського «Авангарду».28-річний півзахисник Євген Чепурненко виступав за «Княжу», «Львів», «Севастополь», «Десну», «Олександрію», а весняну частину попереднього чемпіонату провів у складі харківського «Геліоса».Трансферного літа 2018 року «Волинь» підсилилася уже вісьмома гравцями.Зауважимо, що до Дмитра Козьбана та Євгена Чепурненка новачками нашого клубу сталита

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