1 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження депутат Луцької міської ради Ігор Поліщук (на фото).
Також день народження 1 липня у начальника територіального управління державної судової адміністрації у Волинській області Наталії Коцирій, діяча культури Дмитра Ураєва, журналісток Наталки Слюсар та Лесі Верхов'яд, волинського фотографа Миколи Комаровського.
Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ям Леонтій.
Бажаємо усім здоров'я, любові й радості від життя.
Із професійним святом вітаємо архітекторів, працівників морського та річкового флоту та тих, хто служить у Військах протиповітряної оборони України. Зичимо вам наснаги та нових численних звершень.
1 липня 1954 року фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в Луцьке медичне училище (зараз – Луцький медичний коледж).
У цей день 1968-го почав функціонувати пансіонат «Шацькі озера». Початкова назва – турбаза «Світязь».
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Також день народження 1 липня у начальника територіального управління державної судової адміністрації у Волинській області Наталії Коцирій, діяча культури Дмитра Ураєва, журналісток Наталки Слюсар та Лесі Верхов'яд, волинського фотографа Миколи Комаровського.
Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ям Леонтій.
Бажаємо усім здоров'я, любові й радості від життя.
Із професійним святом вітаємо архітекторів, працівників морського та річкового флоту та тих, хто служить у Військах протиповітряної оборони України. Зичимо вам наснаги та нових численних звершень.
1 липня 1954 року фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в Луцьке медичне училище (зараз – Луцький медичний коледж).
У цей день 1968-го почав функціонувати пансіонат «Шацькі озера». Початкова назва – турбаза «Світязь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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