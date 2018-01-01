У Ковелі знову встановили «Серце миру». ФОТО
Сьогодні, 04:31
У Ковелі, у парку культури імені Тараса Шевченка встановили конструкцію «Серце миру».
Про це пише КовельPost.
Символічний знак «Серце миру», який встановили по вулиці Міцкевича біля кафе «Классік» ще чотири роки тому, нещодавно демонтували.
Днями він з'явився у парку культури імені Тараса Шевченка. До нового місця розташування «Серця миру» облаштували доріжку та заплели конструкцію плющем.
Адміністрація Сім’ї ресторанів «Классік» мала на меті започаткувати традицію серед закоханих - на символічному знакові лишати навісні замки, які символічно втілюють почуття закоханих і молодят один до одного, і виступають запорукою їх вірності.
На попередньому місці ця ідея не знайшла масової підтримки серед ковельчан. Причиною, ймовірно, було не зовсім вдало обране місце.
Адміністрація закладу звернулась у відділ архітектури і містобудування з проханням розглянути можливість встановлення «Серця миру» у парку імені Тараса Шевченка. Саме тут і встановили символ кохання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише КовельPost.
Символічний знак «Серце миру», який встановили по вулиці Міцкевича біля кафе «Классік» ще чотири роки тому, нещодавно демонтували.
Днями він з'явився у парку культури імені Тараса Шевченка. До нового місця розташування «Серця миру» облаштували доріжку та заплели конструкцію плющем.
Адміністрація Сім’ї ресторанів «Классік» мала на меті започаткувати традицію серед закоханих - на символічному знакові лишати навісні замки, які символічно втілюють почуття закоханих і молодят один до одного, і виступають запорукою їх вірності.
На попередньому місці ця ідея не знайшла масової підтримки серед ковельчан. Причиною, ймовірно, було не зовсім вдало обране місце.
Адміністрація закладу звернулась у відділ архітектури і містобудування з проханням розглянути можливість встановлення «Серця миру» у парку імені Тараса Шевченка. Саме тут і встановили символ кохання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі знову встановили «Серце миру». ФОТО
Сьогодні, 04:31
На Волині судять чоловіка, який поранив іншого ножем
Сьогодні, 03:51
ФК «Волинь» підписав двох гравців. ФОТО
Сьогодні, 02:43
Помер луцький екскурсовод Олег Виноградов
Сьогодні, 01:05
1 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00