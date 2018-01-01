У Ковелі знову встановили «Серце миру». ФОТО





Про це пише



Символічний знак «Серце миру», який встановили по вулиці Міцкевича біля кафе «Классік» ще чотири роки тому, нещодавно демонтували.



Днями він з'явився у парку культури імені Тараса Шевченка. До нового місця розташування «Серця миру» облаштували доріжку та заплели конструкцію плющем.



Адміністрація Сім’ї ресторанів «Классік» мала на меті започаткувати традицію серед закоханих - на символічному знакові лишати навісні замки, які символічно втілюють почуття закоханих і молодят один до одного, і виступають запорукою їх вірності.



На попередньому місці ця ідея не знайшла масової підтримки серед ковельчан. Причиною, ймовірно, було не зовсім вдало обране місце.



Адміністрація закладу звернулась у відділ архітектури і містобудування з проханням розглянути можливість встановлення «Серця миру» у парку імені Тараса Шевченка. Саме тут і встановили символ кохання.



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