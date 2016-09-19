Російські вагони на Волині: активісти обурені. ВІДЕО

Волинські активісти обурені тим фактом, що у Ковелі стоять російські вагони з вугіллям.Керівник громадської організації «Автомайдан Волинь»опублікував у Фейсбуці відео із залізничної станції «Ковель», - пише інтернет-видання Волинь24.Нагадаємо, нещодавно«Диспетчер, посторонні люди. Викличіть охорону», – передав по рації працівник залізниці.«З нами поліція разом стоїть. Визиваєте охорону за російське вугілля? То, може, ви сепаратист?» – спитався автомайданівець.«Державне підприємство перевозить вугілля», – пояснив залізничник.«Пацани воюють, а вони російським вугіллям торгують... Кажуть, що завжди возять. Все нормально. В порядкє вєщєй. Торги ідуть, а люди гинуть. Зарабативаніє «бабла». Із-за «бабла» вже взагалі всі голову потєряли», – заявив автор відео.Згодом залізничник повідомив громадських активістів, що російські вагони – затримані.