Російські вагони на Волині: активісти обурені. ВІДЕО
Сьогодні, 05:21
Волинські активісти обурені тим фактом, що у Ковелі стоять російські вагони з вугіллям.
Керівник громадської організації «Автомайдан Волинь» Сергій Поха опублікував у Фейсбуці відео із залізничної станції «Ковель», - пише інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, нещодавно виявили більше 50 російських вагонів на залізничній станції «Ковель».
«Диспетчер, посторонні люди. Викличіть охорону», – передав по рації працівник залізниці.
«З нами поліція разом стоїть. Визиваєте охорону за російське вугілля? То, може, ви сепаратист?» – спитався автомайданівець.
«Державне підприємство перевозить вугілля», – пояснив залізничник.
«Пацани воюють, а вони російським вугіллям торгують... Кажуть, що завжди возять. Все нормально. В порядкє вєщєй. Торги ідуть, а люди гинуть. Зарабативаніє «бабла». Із-за «бабла» вже взагалі всі голову потєряли», – заявив автор відео.
Згодом залізничник повідомив громадських активістів, що російські вагони – затримані.
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Керівник громадської організації «Автомайдан Волинь» Сергій Поха опублікував у Фейсбуці відео із залізничної станції «Ковель», - пише інтернет-видання Волинь24.
Нагадаємо, нещодавно виявили більше 50 російських вагонів на залізничній станції «Ковель».
«Диспетчер, посторонні люди. Викличіть охорону», – передав по рації працівник залізниці.
«З нами поліція разом стоїть. Визиваєте охорону за російське вугілля? То, може, ви сепаратист?» – спитався автомайданівець.
«Державне підприємство перевозить вугілля», – пояснив залізничник.
«Пацани воюють, а вони російським вугіллям торгують... Кажуть, що завжди возять. Все нормально. В порядкє вєщєй. Торги ідуть, а люди гинуть. Зарабативаніє «бабла». Із-за «бабла» вже взагалі всі голову потєряли», – заявив автор відео.
Згодом залізничник повідомив громадських активістів, що російські вагони – затримані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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