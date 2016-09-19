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Російські вагони на Волині: активісти обурені. ВІДЕО

Російські вагони на Волині: активісти обурені. ВІДЕО
Волинські активісти обурені тим фактом, що у Ковелі стоять російські вагони з вугіллям.

Керівник громадської організації «Автомайдан Волинь» Сергій Поха опублікував у Фейсбуці відео із залізничної станції «Ковель», - пише інтернет-видання Волинь24.

Нагадаємо, нещодавно виявили більше 50 російських вагонів на залізничній станції «Ковель».

«Диспетчер, посторонні люди. Викличіть охорону», – передав по рації працівник залізниці.

«З нами поліція разом стоїть. Визиваєте охорону за російське вугілля? То, може, ви сепаратист?» – спитався автомайданівець.

«Державне підприємство перевозить вугілля», – пояснив залізничник.

«Пацани воюють, а вони російським вугіллям торгують... Кажуть, що завжди возять. Все нормально. В порядкє вєщєй. Торги ідуть, а люди гинуть. Зарабативаніє «бабла». Із-за «бабла» вже взагалі всі голову потєряли», – заявив автор відео.

Згодом залізничник повідомив громадських активістів, що російські вагони – затримані.




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Теги: Росія, вагон, вугілля, війна
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