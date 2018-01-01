На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина

Андрія Волоса.



Від Цуманського перехрестя колона вирушила до Луцька, - пишуть



Тіло загиблого героя зустріли 1 липня близько 7:00.



28 червня на сході від від кулі снайпера загинув випускник луцької школи-інтернату, військовий 24 бригади Андрій Волос. Загиблий 22-річний Герой лише з дев’ятої спроби потрапив до лав ЗСУ, аби захищати Україну від російської агресії на сході. У хлопця, який в 19-річному віці пішов на фронт,



Згодом колона у супроводі патрульної поліції вирушила від Цуманського посту до Луцька, проїхала вулицею Рівненською та проспектом Волі. О 8:00 тіло 22-річного Андрія Волоса привезуть у центр міста, де відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Свято-Троїцького собору.



Варто зазначити, що більшу частину життя Андрій прожив у Луцьку, тому друзі пропонували, аби його поховали на Алеї почесних поховань кладовища в селі Гаразджа. Проте мама Героя наполягла, щоб сина поховали саме в селі Омельному Ківерцівського району, де вона живе, тож близько 11:00 відбудеться виїзд колоною в напрямку села.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зустріли тіло полеглого від кулі снайпера бійця 24-ї бригадиВід Цуманського перехрестя колона вирушила до Луцька, - пишуть Волинські новини Тіло загиблого героя зустріли 1 липня близько 7:00.28 червня на сході від від кулі снайпера загинув випускник луцької школи-інтернату, військовий 24 бригади Андрій Волос. Загиблий 22-річний Герой лише з дев’ятої спроби потрапив до лав ЗСУ, аби захищати Україну від російської агресії на сході. У хлопця, який в 19-річному віці пішов на фронт, залишилась важкохвора мама і вагітна дружина . У Луцьку у зв'язку з втратою скасували святкування Дня молоді Згодом колона у супроводі патрульної поліції вирушила від Цуманського посту до Луцька, проїхала вулицею Рівненською та проспектом Волі. О 8:00 тіло 22-річного Андрія Волоса привезуть у центр міста, де відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Свято-Троїцького собору.Варто зазначити, що більшу частину життя Андрій прожив у Луцьку, тому друзі пропонували, аби його поховали на Алеї почесних поховань кладовища в селі Гаразджа. Проте мама Героя наполягла, щоб сина поховали саме в селі Омельному Ківерцівського району, де вона живе, тож близько 11:00 відбудеться виїзд колоною в напрямку села.

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