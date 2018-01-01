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На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина

На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина
На Волині зустріли тіло полеглого від кулі снайпера бійця 24-ї бригади Андрія Волоса.

Від Цуманського перехрестя колона вирушила до Луцька, - пишуть Волинські новини.

Тіло загиблого героя зустріли 1 липня близько 7:00.

28 червня на сході від від кулі снайпера загинув випускник луцької школи-інтернату, військовий 24 бригади Андрій Волос. Загиблий 22-річний Герой лише з дев’ятої спроби потрапив до лав ЗСУ, аби захищати Україну від російської агресії на сході. У хлопця, який в 19-річному віці пішов на фронт, залишилась важкохвора мама і вагітна дружина. У Луцьку у зв'язку з втратою скасували святкування Дня молоді.

Згодом колона у супроводі патрульної поліції вирушила від Цуманського посту до Луцька, проїхала вулицею Рівненською та проспектом Волі. О 8:00 тіло 22-річного Андрія Волоса привезуть у центр міста, де відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Свято-Троїцького собору.

Варто зазначити, що більшу частину життя Андрій прожив у Луцьку, тому друзі пропонували, аби його поховали на Алеї почесних поховань кладовища в селі Гаразджа. Проте мама Героя наполягла, щоб сина поховали саме в селі Омельному Ківерцівського району, де вона живе, тож близько 11:00 відбудеться виїзд колоною в напрямку села.

На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина
На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина
На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина
На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина

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Теги: АТО, ООС, смерть
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