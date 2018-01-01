На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина
Сьогодні, 08:50
На Волині зустріли тіло полеглого від кулі снайпера бійця 24-ї бригади Андрія Волоса.
Від Цуманського перехрестя колона вирушила до Луцька, - пишуть Волинські новини.
Тіло загиблого героя зустріли 1 липня близько 7:00.
28 червня на сході від від кулі снайпера загинув випускник луцької школи-інтернату, військовий 24 бригади Андрій Волос. Загиблий 22-річний Герой лише з дев’ятої спроби потрапив до лав ЗСУ, аби захищати Україну від російської агресії на сході. У хлопця, який в 19-річному віці пішов на фронт, залишилась важкохвора мама і вагітна дружина. У Луцьку у зв'язку з втратою скасували святкування Дня молоді.
Згодом колона у супроводі патрульної поліції вирушила від Цуманського посту до Луцька, проїхала вулицею Рівненською та проспектом Волі. О 8:00 тіло 22-річного Андрія Волоса привезуть у центр міста, де відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Свято-Троїцького собору.
Варто зазначити, що більшу частину життя Андрій прожив у Луцьку, тому друзі пропонували, аби його поховали на Алеї почесних поховань кладовища в селі Гаразджа. Проте мама Героя наполягла, щоб сина поховали саме в селі Омельному Ківерцівського району, де вона живе, тож близько 11:00 відбудеться виїзд колоною в напрямку села.
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Від Цуманського перехрестя колона вирушила до Луцька, - пишуть Волинські новини.
Тіло загиблого героя зустріли 1 липня близько 7:00.
28 червня на сході від від кулі снайпера загинув випускник луцької школи-інтернату, військовий 24 бригади Андрій Волос. Загиблий 22-річний Герой лише з дев’ятої спроби потрапив до лав ЗСУ, аби захищати Україну від російської агресії на сході. У хлопця, який в 19-річному віці пішов на фронт, залишилась важкохвора мама і вагітна дружина. У Луцьку у зв'язку з втратою скасували святкування Дня молоді.
Згодом колона у супроводі патрульної поліції вирушила від Цуманського посту до Луцька, проїхала вулицею Рівненською та проспектом Волі. О 8:00 тіло 22-річного Андрія Волоса привезуть у центр міста, де відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Свято-Троїцького собору.
Варто зазначити, що більшу частину життя Андрій прожив у Луцьку, тому друзі пропонували, аби його поховали на Алеї почесних поховань кладовища в селі Гаразджа. Проте мама Героя наполягла, щоб сина поховали саме в селі Омельному Ківерцівського району, де вона живе, тож близько 11:00 відбудеться виїзд колоною в напрямку села.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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