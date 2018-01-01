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Скандал у Луцьку: місцеве таксі рекламує росянин Михайло Пореченков

Скандал у Луцьку: місцеве таксі рекламує росянин Михайло Пореченков
У Луцьку розгорівся скандал через рекламне обличчя місцевого таксі. Ним виявився прибічник ДНР, російський актор Михайло Пореченков.

Про це на своїй сторінці у Facebook Анатолій Форманюк.

"Ви хотіли рекламу? Ви її отримаєте... Онлайн таксі Навігатор - Луцьк - "сепарське" таксі у Луцьку! У той час, коли в країні йде війна, вони використовують у своїх рекламних постах фото з російською скотиною, котра активно підтримує ДНР!" - йдеться у дописі чоловіка.



Через цю рекламу в мережі прокотилася хвиля обурення.

Ситуацію також прокоментував місцевий режисер і пастор Сергій Шараєвський:

"Таксі Навігатор! А це нічого, що Порєчєнков відвідував сєпарів і стріляв по українських позиціях? А ви його фотку використовуєте для реклами таксі. У нас тут, типу, війна. Не знали? Завтра хоронимо бійця з Волині", - пише Сергій.



Скандал у Луцьку: місцеве таксі рекламує росянин Михайло Пореченков
Скандал у Луцьку: місцеве таксі рекламує росянин Михайло Пореченков

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Теги: скандал, таксі
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