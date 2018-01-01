Скандал у Луцьку: місцеве таксі рекламує росянин Михайло Пореченков

У Луцьку розгорівся скандал через рекламне обличчя місцевого таксі. Ним виявився прибічник ДНР, російський акторПро це на своїй сторінці у Facebook А"Ви хотіли рекламу? Ви її отримаєте... Онлайн таксі Навігатор - Луцьк - "сепарське" таксі у Луцьку! У той час, коли в країні йде війна, вони використовують у своїх рекламних постах фото з російською скотиною, котра активно підтримує ДНР!" - йдеться у дописі чоловіка.Через цю рекламу в мережі прокотилася хвиля обурення.Ситуацію також прокоментував місцевий режисер і пастор"Таксі Навігатор! А це нічого, що Порєчєнков відвідував сєпарів і стріляв по українських позиціях? А ви його фотку використовуєте для реклами таксі. У нас тут, типу, війна. Не знали? Завтра хоронимо бійця з Волині", - пише Сергій.