Скандал у Луцьку: місцеве таксі рекламує росянин Михайло Пореченков
Сьогодні, 09:16
У Луцьку розгорівся скандал через рекламне обличчя місцевого таксі. Ним виявився прибічник ДНР, російський актор Михайло Пореченков.
Про це на своїй сторінці у Facebook Анатолій Форманюк.
"Ви хотіли рекламу? Ви її отримаєте... Онлайн таксі Навігатор - Луцьк - "сепарське" таксі у Луцьку! У той час, коли в країні йде війна, вони використовують у своїх рекламних постах фото з російською скотиною, котра активно підтримує ДНР!" - йдеться у дописі чоловіка.
Через цю рекламу в мережі прокотилася хвиля обурення.
Ситуацію також прокоментував місцевий режисер і пастор Сергій Шараєвський:
"Таксі Навігатор! А це нічого, що Порєчєнков відвідував сєпарів і стріляв по українських позиціях? А ви його фотку використовуєте для реклами таксі. У нас тут, типу, війна. Не знали? Завтра хоронимо бійця з Волині", - пише Сергій.
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Про це на своїй сторінці у Facebook Анатолій Форманюк.
"Ви хотіли рекламу? Ви її отримаєте... Онлайн таксі Навігатор - Луцьк - "сепарське" таксі у Луцьку! У той час, коли в країні йде війна, вони використовують у своїх рекламних постах фото з російською скотиною, котра активно підтримує ДНР!" - йдеться у дописі чоловіка.
Через цю рекламу в мережі прокотилася хвиля обурення.
Ситуацію також прокоментував місцевий режисер і пастор Сергій Шараєвський:
"Таксі Навігатор! А це нічого, що Порєчєнков відвідував сєпарів і стріляв по українських позиціях? А ви його фотку використовуєте для реклами таксі. У нас тут, типу, війна. Не знали? Завтра хоронимо бійця з Волині", - пише Сергій.
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Коментарі 1
сволта 5 колони не спить, будьте уважні!
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