Монатік з Дорофєєвою зняли кліп на сексуальну пісню. ВІДЕО

Дмитро Монатік, який здивував всіх дуетом з Ніною Матвієнко, продовжує експериментувати зі своєю творчістю.



Так, мультиартист знову записав цікавий дует, цього разу з учасницею гурту "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою, йдеться у



Автором треку "Глубоко..." виступив MONATIK. Як зізналися артисти, ідея спільного синглу виникла ще на зніманнях телепроекту "Танці з зірками". А вже під час новорічних святкувань MONATIK представивв демо-версію спільного синглу Наді Дорофєєвій та продюсерському центру MOZGI Entertainment.



"Я вже давно глибоко повірив в те, що цей дует рано чи пізно повинен був відбутися. Це сталося! Він свіжий і небезпечний, як і сама пісня. Вона може надовго засісти глибоко в думках. Те, що зараз відбувається з нами - я звик співати один, вона звикла співати з безмежно талановитим Позитивом. Але сьогодні час колаборацій, неординарних експериментів. У моєму розумінні цей був вдалим, з огляду на те, що ми всі отримали величезну насолоду від процесу", - прокоментував Діма.



"MONATIK - талановита, справжня, глибока людина і артист з шаленою віддачею. Кожен раз нам було цікаво просто розмовляти, зустрічаючись за лаштунками концертів і проектів. Глибоко в душі я завжди знала, що наш дует - це питання часу! І була рада, коли він запропонував спільну роботу. "Глубоко ..." - особлива пісня, яка зачепила мене з першої секунди. Вона таємнича, сексуальна, небезпечна, про божевільний потяг, який не зупинити", - розповіла Надя.



Найпопулярніші артисти країни Monatik та Надя Дорофєєва готуються випустити спільну пісню. Знімати кліп дует вирушив на Лазурове узбережжя. Режисером відео виступила Таню Муіньо.



Реліз спільного треку, а також кліп на цей сингл, заплановані на липень.





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