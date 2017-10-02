Фестивалі на Світязі: де «потусити» влітку. СПИСОК





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Отож пропонуємо перелік фестивалів, що проходитимуть на березі озера Світязь цього літа.



Світязь strongman cup 2018







Місце проведення: с. Світязь (центральний пляж), оз. Світязь



Дата: 14 липня



Вартість входу: безкоштовно



На центральному пляжі озера Світязь активно проводяться приготування до початку проведення змагань українських силачів "Світязь strongman cup". Головний суддя змагання Василь Вірастюк.



Програма змагань:

Арм овер арм (катамаран).

Естафета: 3 мішка 100кг х 15м; Таєр фліп 4 рази.

Айрон блок 90 кг старт 1раз + 5м 1 раз + 15 м до фінішу підняття на максимальну кількість разів.

Вейт фор хай 24кг на висоту.

Лоадінг 2 бочки по 100кг з води на дистанцію 10м.



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Світязький пончик 2018







Місце проведення: с. Світязь, оз. Світязь



Дата: 13 липня



Вартість входу: безкоштовно



Цього року гості озера Світязь мають змогу відвідати вперше фестиваль присвячений знаменитій місцевій випічці "Світязький пончик". Місцеві господині тримають в секреті рецепти смачних пампушків і передають знання своїм дітям, адже світязькі пампушки стали візитною карткою Світязя.



Програма фестивалю: участь фольклорних колективів і окремих виконавців а також розміщення виставкових та торгових наметів.



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Фестиваль електронної музики Joker Fest 2018







Місце проведення: смт. Шацьк, ур. Гряда, оз. Світязь



Дата: 21, 22, 23 липня



Вартість входу: 300-500 грн



Joker Fest цікавий тим, що його проводять вже третій рік поспіль в Шацькому національному парку на березі озера Світязь. Фестиваль триватиме три дні. З кожним роком маштаби фестивалю збільшуються. Цей фестиваль відбувається на території наметового містечка, що знаходиться на березі озера, тож ви зможете не тільки насолоджуватись музикою а й купатись в озері.



Укасниками фестивалю є: ALISHA, ARSTON OMNIA, SAGAN, DJOLY, GIDRO, MALYAR, MARK DEVITE, RAFT TONE та багато інших.



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Фестиваль-конкурс мистецтв "Зіркові хвилі Світязя"







Місце проведення: смт. Шацьк, ур. Гряда, оз. Світязь



Дата: 5, 6, 7, 8 липня



Зіркові хвилі Світязя - цікавий тим, що він проходить на березі озера Світязь. Фестиваль триватиме три дні. Цей фестиваль відбувається в Клубі "Одісей", що знаходиться на березі озера в ур. Гряда.



Конкурсна програма: Вокальне мистецтво, Хореографічне мистецтво, Оригінальне мистецтво.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відвідати фестивалі під час відпочинку на озері Світязь - гарний спосіб яскраво та весело провести час, познайомитися з місцевою культурою та традиціями та завести нові знайомства.Про це пише svityaz-centr Отож пропонуємо перелік фестивалів, що проходитимуть на березі озера Світязь цього літа.с. Світязь (центральний пляж), оз. Світязь14 липнябезкоштовноНа центральному пляжі озера Світязь активно проводяться приготування до початку проведення змагань українських силачів "Світязь strongman cup". Головний суддя змаганняПрограма змагань:Арм овер арм (катамаран).Естафета: 3 мішка 100кг х 15м; Таєр фліп 4 рази.Айрон блок 90 кг старт 1раз + 5м 1 раз + 15 м до фінішу підняття на максимальну кількість разів.Вейт фор хай 24кг на висоту.Лоадінг 2 бочки по 100кг з води на дистанцію 10м.с. Світязь, оз. Світязь13 липнябезкоштовноЦього року гості озера Світязь мають змогу відвідати вперше фестиваль присвячений знаменитій місцевій випічці "Світязький пончик". Місцеві господині тримають в секреті рецепти смачних пампушків і передають знання своїм дітям, адже світязькі пампушки стали візитною карткою Світязя.Програма фестивалю: участь фольклорних колективів і окремих виконавців а також розміщення виставкових та торгових наметів.смт. Шацьк, ур. Гряда, оз. Світязь21, 22, 23 липня300-500 грнJoker Fest цікавий тим, що його проводять вже третій рік поспіль в Шацькому національному парку на березі озера Світязь. Фестиваль триватиме три дні. З кожним роком маштаби фестивалю збільшуються. Цей фестиваль відбувається на території наметового містечка, що знаходиться на березі озера, тож ви зможете не тільки насолоджуватись музикою а й купатись в озері.Укасниками фестивалю є: ALISHA, ARSTON OMNIA, SAGAN, DJOLY, GIDRO, MALYAR, MARK DEVITE, RAFT TONE та багато інших.смт. Шацьк, ур. Гряда, оз. Світязь5, 6, 7, 8 липняЗіркові хвилі Світязя - цікавий тим, що він проходить на березі озера Світязь. Фестиваль триватиме три дні. Цей фестиваль відбувається в Клубі "Одісей", що знаходиться на березі озера в ур. Гряда.Конкурсна програма: Вокальне мистецтво, Хореографічне мистецтво, Оригінальне мистецтво.

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