вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Фестивалі на Світязі: де «потусити» влітку. СПИСОК

Фестивалі на Світязі: де «потусити» влітку. СПИСОК
Відвідати фестивалі під час відпочинку на озері Світязь - гарний спосіб яскраво та весело провести час, познайомитися з місцевою культурою та традиціями та завести нові знайомства.

Про це пише svityaz-centr.

Отож пропонуємо перелік фестивалів, що проходитимуть на березі озера Світязь цього літа.

Світязь strongman cup 2018

Фестивалі на Світязі: де «потусити» влітку. СПИСОК


Місце проведення: с. Світязь (центральний пляж), оз. Світязь

Дата: 14 липня

Вартість входу: безкоштовно

На центральному пляжі озера Світязь активно проводяться приготування до початку проведення змагань українських силачів "Світязь strongman cup". Головний суддя змагання Василь Вірастюк.

Програма змагань:
Арм овер арм (катамаран).
Естафета: 3 мішка 100кг х 15м; Таєр фліп 4 рази.
Айрон блок 90 кг старт 1раз + 5м 1 раз + 15 м до фінішу підняття на максимальну кількість разів.
Вейт фор хай 24кг на висоту.
Лоадінг 2 бочки по 100кг з води на дистанцію 10м.

* * *

Світязький пончик 2018

Фестивалі на Світязі: де «потусити» влітку. СПИСОК


Місце проведення: с. Світязь, оз. Світязь

Дата: 13 липня

Вартість входу: безкоштовно

Цього року гості озера Світязь мають змогу відвідати вперше фестиваль присвячений знаменитій місцевій випічці "Світязький пончик". Місцеві господині тримають в секреті рецепти смачних пампушків і передають знання своїм дітям, адже світязькі пампушки стали візитною карткою Світязя.

Програма фестивалю: участь фольклорних колективів і окремих виконавців а також розміщення виставкових та торгових наметів.

* * *

Фестиваль електронної музики Joker Fest 2018

Фестивалі на Світязі: де «потусити» влітку. СПИСОК


Місце проведення: смт. Шацьк, ур. Гряда, оз. Світязь

Дата: 21, 22, 23 липня

Вартість входу: 300-500 грн

Joker Fest цікавий тим, що його проводять вже третій рік поспіль в Шацькому національному парку на березі озера Світязь. Фестиваль триватиме три дні. З кожним роком маштаби фестивалю збільшуються. Цей фестиваль відбувається на території наметового містечка, що знаходиться на березі озера, тож ви зможете не тільки насолоджуватись музикою а й купатись в озері.

Укасниками фестивалю є: ALISHA, ARSTON OMNIA, SAGAN, DJOLY, GIDRO, MALYAR, MARK DEVITE, RAFT TONE та багато інших.

* * *

Фестиваль-конкурс мистецтв "Зіркові хвилі Світязя"

Фестивалі на Світязі: де «потусити» влітку. СПИСОК


Місце проведення: смт. Шацьк, ур. Гряда, оз. Світязь

Дата: 5, 6, 7, 8 липня

Зіркові хвилі Світязя - цікавий тим, що він проходить на березі озера Світязь. Фестиваль триватиме три дні. Цей фестиваль відбувається в Клубі "Одісей", що знаходиться на березі озера в ур. Гряда.

Конкурсна програма: Вокальне мистецтво, Хореографічне мистецтво, Оригінальне мистецтво.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: анонс, фестиваль, Світязь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фестивалі на Світязі: де «потусити» влітку. СПИСОК
Сьогодні, 10:26
Монатік з Дорофєєвою зняли кліп на сексуальну пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 09:56
Щоб працювати тут, я не маю комусь лизати, - луцький організатор заявив про перешкоджання в роботі
Сьогодні, 09:43
Скандал у Луцьку: місцеве таксі рекламує росянин Михайло Пореченков
Сьогодні, 09:16
На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина
Сьогодні, 08:50
Схожі новини
У Луцьку - фестиваль короткометражок У Луцьку - фестиваль короткометражок
27 червень, 18:26
Лучан запрошують на сімейний фестиваль Лучан запрошують на сімейний фестиваль
24 травень, 17:03
На «Lutsk Food Fest» для дітей організують гараж-сейл На «Lutsk Food Fest» для дітей організують гараж-сейл
06 травень, 19:16
Польські музиканти зіграють у Луцьку композиції відомих митців Польські музиканти зіграють у Луцьку композиції відомих митців
02 жовтень, 2017, 20:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фестивалі на Світязі: де «потусити» влітку. СПИСОК
Сьогодні, 10:26
 0
Монатік з Дорофєєвою зняли кліп на сексуальну пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 09:56
 0
Щоб працювати тут, я не маю комусь лизати, - луцький організатор заявив про перешкоджання в роботі
Сьогодні, 09:43
 0
Скандал у Луцьку: місцеве таксі рекламує росянин Михайло Пореченков
Сьогодні, 09:16
 0
На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина
Сьогодні, 08:50
 0
Медіа
відео
1/8