Фестивалі на Світязі: де «потусити» влітку. СПИСОК
Сьогодні, 10:26
Відвідати фестивалі під час відпочинку на озері Світязь - гарний спосіб яскраво та весело провести час, познайомитися з місцевою культурою та традиціями та завести нові знайомства.
Про це пише svityaz-centr.
Отож пропонуємо перелік фестивалів, що проходитимуть на березі озера Світязь цього літа.
Світязь strongman cup 2018
Місце проведення: с. Світязь (центральний пляж), оз. Світязь
Дата: 14 липня
Вартість входу: безкоштовно
На центральному пляжі озера Світязь активно проводяться приготування до початку проведення змагань українських силачів "Світязь strongman cup". Головний суддя змагання Василь Вірастюк.
Програма змагань:
Арм овер арм (катамаран).
Естафета: 3 мішка 100кг х 15м; Таєр фліп 4 рази.
Айрон блок 90 кг старт 1раз + 5м 1 раз + 15 м до фінішу підняття на максимальну кількість разів.
Вейт фор хай 24кг на висоту.
Лоадінг 2 бочки по 100кг з води на дистанцію 10м.
* * *
Світязький пончик 2018
Місце проведення: с. Світязь, оз. Світязь
Дата: 13 липня
Вартість входу: безкоштовно
Цього року гості озера Світязь мають змогу відвідати вперше фестиваль присвячений знаменитій місцевій випічці "Світязький пончик". Місцеві господині тримають в секреті рецепти смачних пампушків і передають знання своїм дітям, адже світязькі пампушки стали візитною карткою Світязя.
Програма фестивалю: участь фольклорних колективів і окремих виконавців а також розміщення виставкових та торгових наметів.
* * *
Фестиваль електронної музики Joker Fest 2018
Місце проведення: смт. Шацьк, ур. Гряда, оз. Світязь
Дата: 21, 22, 23 липня
Вартість входу: 300-500 грн
Joker Fest цікавий тим, що його проводять вже третій рік поспіль в Шацькому національному парку на березі озера Світязь. Фестиваль триватиме три дні. З кожним роком маштаби фестивалю збільшуються. Цей фестиваль відбувається на території наметового містечка, що знаходиться на березі озера, тож ви зможете не тільки насолоджуватись музикою а й купатись в озері.
Укасниками фестивалю є: ALISHA, ARSTON OMNIA, SAGAN, DJOLY, GIDRO, MALYAR, MARK DEVITE, RAFT TONE та багато інших.
* * *
Фестиваль-конкурс мистецтв "Зіркові хвилі Світязя"
Місце проведення: смт. Шацьк, ур. Гряда, оз. Світязь
Дата: 5, 6, 7, 8 липня
Зіркові хвилі Світязя - цікавий тим, що він проходить на березі озера Світязь. Фестиваль триватиме три дні. Цей фестиваль відбувається в Клубі "Одісей", що знаходиться на березі озера в ур. Гряда.
Конкурсна програма: Вокальне мистецтво, Хореографічне мистецтво, Оригінальне мистецтво.
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Про це пише svityaz-centr.
Отож пропонуємо перелік фестивалів, що проходитимуть на березі озера Світязь цього літа.
Світязь strongman cup 2018
Місце проведення: с. Світязь (центральний пляж), оз. Світязь
Дата: 14 липня
Вартість входу: безкоштовно
На центральному пляжі озера Світязь активно проводяться приготування до початку проведення змагань українських силачів "Світязь strongman cup". Головний суддя змагання Василь Вірастюк.
Програма змагань:
Арм овер арм (катамаран).
Естафета: 3 мішка 100кг х 15м; Таєр фліп 4 рази.
Айрон блок 90 кг старт 1раз + 5м 1 раз + 15 м до фінішу підняття на максимальну кількість разів.
Вейт фор хай 24кг на висоту.
Лоадінг 2 бочки по 100кг з води на дистанцію 10м.
* * *
Світязький пончик 2018
Місце проведення: с. Світязь, оз. Світязь
Дата: 13 липня
Вартість входу: безкоштовно
Цього року гості озера Світязь мають змогу відвідати вперше фестиваль присвячений знаменитій місцевій випічці "Світязький пончик". Місцеві господині тримають в секреті рецепти смачних пампушків і передають знання своїм дітям, адже світязькі пампушки стали візитною карткою Світязя.
Програма фестивалю: участь фольклорних колективів і окремих виконавців а також розміщення виставкових та торгових наметів.
* * *
Фестиваль електронної музики Joker Fest 2018
Місце проведення: смт. Шацьк, ур. Гряда, оз. Світязь
Дата: 21, 22, 23 липня
Вартість входу: 300-500 грн
Joker Fest цікавий тим, що його проводять вже третій рік поспіль в Шацькому національному парку на березі озера Світязь. Фестиваль триватиме три дні. З кожним роком маштаби фестивалю збільшуються. Цей фестиваль відбувається на території наметового містечка, що знаходиться на березі озера, тож ви зможете не тільки насолоджуватись музикою а й купатись в озері.
Укасниками фестивалю є: ALISHA, ARSTON OMNIA, SAGAN, DJOLY, GIDRO, MALYAR, MARK DEVITE, RAFT TONE та багато інших.
* * *
Фестиваль-конкурс мистецтв "Зіркові хвилі Світязя"
Місце проведення: смт. Шацьк, ур. Гряда, оз. Світязь
Дата: 5, 6, 7, 8 липня
Зіркові хвилі Світязя - цікавий тим, що він проходить на березі озера Світязь. Фестиваль триватиме три дні. Цей фестиваль відбувається в Клубі "Одісей", що знаходиться на березі озера в ур. Гряда.
Конкурсна програма: Вокальне мистецтво, Хореографічне мистецтво, Оригінальне мистецтво.
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