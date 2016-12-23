У Шацьку запрацювали камери відеонагляду





Про встановлення камер відеоспостереження в районному центрі вперше заговорили ще декілька років тому, - пише



Проте особливо це питання стає актуальним з настанням літнього сезону відпочинку. До вирішення цієї проблеми долучилась Шацька селищна рада, яка у липні минулого року за активної участі тодішнього голови Сергія Віннічука (нині покійного) прийняла Програму профілактики правопорушень Шацької селищної ради на 2017-2020 роки, розроблену та подану Шацьким відділенням поліції.



Відповідно до цієї програми передбачалося Людмила Цевух, на реалізацію програми передбачено з бюджету громади 150 тис. грн. Тендер на закупівлю камер, їх встановлення та обслуговування виграла місцева фірма «Security house».



Поки закуплено сім камер відеоспостереження та програмне забезпечення до них, з яких шість уже запрацювали. Охоронна фірма «Security house» встановила їх в центрі Шацька, у сквері, на в’їздах в селище та вивела їх на центральний пульт Шацького відділення поліції.



"Повністю кошти ще не використали. Побачимо, як будуть працювати встановлені камери, а потім будемо докуповувати решту та встановлювати їх у найбільш «проблемних» громадських місцях та дорогах", – розповіла Людмила Цевух.



У Шацькому відділенні поліції також задоволені, що в селищній раді відгукнулися на їхню пропозицію та виділили кошти на закупівлю камер. Кажуть, самі камери – хороші, а зображення – якісне.



"Влітку у сезон відпочинку в Шацький район їде чимало відпочивальників, збільшується кількість потоку автотранспорту, відповідно – різних злочинів та ДТП. Система відеонагляду допоможе поліції вчасно реагувати на різні порушення, в тому числі й ситуацію на дорогах, оперативніше розкривати злочини. Сподіваємося також, що у Світязькій сільській раді також подбають про безпеку своїх громадян та відпочивальників, і долучаться до встановлення системи відеонагляду", – коментує начальник Шацького відділення поліції Андрій Семенюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулицях Шацька запрацювала система відеспостереження.Про встановлення камер відеоспостереження в районному центрі вперше заговорили ще декілька років тому, - пише Шацький край Проте особливо це питання стає актуальним з настанням літнього сезону відпочинку. До вирішення цієї проблеми долучилась Шацька селищна рада, яка у липні минулого року за активної участі тодішнього голови(нині покійного) прийняла Програму профілактики правопорушень Шацької селищної ради на 2017-2020 роки, розроблену та подану Шацьким відділенням поліції.Відповідно до цієї програми передбачалося закупити камери відеоспостереження . Як розповіла в.о. Шацького селищного голови, секретар, на реалізацію програми передбачено з бюджету громади 150 тис. грн. Тендер на закупівлю камер, їх встановлення та обслуговування виграла місцева фірма «Security house».Поки закуплено сім камер відеоспостереження та програмне забезпечення до них, з яких шість уже запрацювали. Охоронна фірма «Security house» встановила їх в центрі Шацька, у сквері, на в’їздах в селище та вивела їх на центральний пульт Шацького відділення поліції."Повністю кошти ще не використали. Побачимо, як будуть працювати встановлені камери, а потім будемо докуповувати решту та встановлювати їх у найбільш «проблемних» громадських місцях та дорогах", – розповіла Людмила Цевух.У Шацькому відділенні поліції також задоволені, що в селищній раді відгукнулися на їхню пропозицію та виділили кошти на закупівлю камер. Кажуть, самі камери – хороші, а зображення – якісне."Влітку у сезон відпочинку в Шацький район їде чимало відпочивальників, збільшується кількість потоку автотранспорту, відповідно – різних злочинів та ДТП. Система відеонагляду допоможе поліції вчасно реагувати на різні порушення, в тому числі й ситуацію на дорогах, оперативніше розкривати злочини. Сподіваємося також, що у Світязькій сільській раді також подбають про безпеку своїх громадян та відпочивальників, і долучаться до встановлення системи відеонагляду", – коментує начальник Шацького відділення поліції

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію