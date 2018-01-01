Липень, привіт: жовтопуза красуня потрапила на знімки луцького фотографа
Сьогодні, 11:42
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував серію літніх знімків.
Світлини з'явилися на сторінці фотографа у Facebook.
"Липень - привіт! Серед лип, липень привітався зі мною дзвінким посвистом яскраво жовтої вивільги або іволги, яку відзняти ох не просто. Те що встиг..." - йдеться у дописі Віктора.
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Світлини з'явилися на сторінці фотографа у Facebook.
"Липень - привіт! Серед лип, липень привітався зі мною дзвінким посвистом яскраво жовтої вивільги або іволги, яку відзняти ох не просто. Те що встиг..." - йдеться у дописі Віктора.
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