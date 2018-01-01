Липень, привіт: жовтопуза красуня потрапила на знімки луцького фотографа

Віктор Чухрай опублікував серію літніх знімків.



Світлини з'явилися на сторінці фотографа у Facebook.



"Липень - привіт! Серед лип, липень привітався зі мною дзвінким посвистом яскраво жовтої вивільги або іволги, яку відзняти ох не просто. Те що встиг..." - йдеться у дописі Віктора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографопублікував серію літніх знімків.Світлини з'явилися на сторінці фотографа у Facebook."Липень - привіт! Серед лип, липень привітався зі мною дзвінким посвистом яскраво жовтої вивільги або іволги, яку відзняти ох не просто. Те що встиг..." - йдеться у дописі Віктора.

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